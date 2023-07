Offensive im Westjordanland Guterres appelliert an Israel Stand: 04.07.2023 00:06 Uhr

Die Vereinten Nation reagieren besorgt auf Israels Offensive im Westjordanland. Die Totenzahl liegt laut palästinensischen Angaben inzwischen bei mindestens acht Menschen. Präsident Abbas hat den Kontakt mit Israel derweil ausgesetzt.

Erstmals seit zwei Jahrzehnten hat Israel wieder eine großangelegte Militäroffensive im Westjordanland begonnen. Die Armee rückte nach mehreren Luftschlägen in der Nacht auf Montag mit Bodentruppen in die palästinensische Stadt Dschenin ein.

Angesicht der Lage zeigte sich der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, zutiefst besorgt über die Entwicklungen. Er "bekräftigt, dass alle militärischen Operationen unter voller Achtung des humanitären Völkerrechts durchgeführt werden müssen", wie der stellvertretende UN-Sprecher Farhan Haq in einer Erklärung mitteilte.

Auch Lynn Hastings, humanitäre Koordinatorin der UN in den palästinensischen Gebieten, sagte, sie sei alarmiert vom Umfang der Militäroperation. Die Vereinten Nationen mobilisierten humanitäre Hilfe, sagte sie.

Abbas lässt Kontakt mit Israel ruhen

Das Büro von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas erklärte derweil, dass der Kontakt und die Sicherheitskoordination mit Israel ausgesetzt wurden. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Die Entscheidung erfolgte nach einem Treffen von Abbas mit anderen führenden Vertretern der Palästinensischen Autonomiebehörde. Abbas hat die Koordinierung mit Israel in der Vergangenheit bereits mehrfach während früherer Gewaltausbrüche vorübergehend ausgesetzt.

Die USA betonten Israels Recht auf Selbstverteidigung - forderten das Land aber gleichzeitig zu einer Wiederaufnahme der Sicherheitskooperation mit der Palästinensischen Autonomiebehörde auf. "Wir unterstützen Israels Sicherheit und sein Recht, die Bevölkerung gegen die Hamas, den Palästinensischen Islamischen Dschihad und andere terroristische Gruppen zu verteidigen", sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Washington. Gleichzeitig sei es "zwingend notwendig, alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um den Verlust von Menschenleben zu verhindern", fügte der Sprecher hinzu.

Palästinenser: Rund 3000 Menschen verlassen Flüchtlingslager

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums sind inzwischen mindestens acht Palästinenser getötet und mindestens 50 verletzt worden. In zehn Fällen seien die Verletzungen kritisch, hieß es. Davon unabhängig wurde in der Nähe der Stadt Ramallah ein 21-jähriger Palästinenser von israelischen Soldaten tödlich getroffen.

In der Stadt Dschenin haben palästinensischen Angaben zufolge 3000 Menschen das dortige Flüchtlingslager verlassen. Derzeit werde versucht, die Menschen in Schulen und anderen Unterkünften in der Stadt unterzubringen, erklärte der Vize-Gouverneur von Dschenin, Kamal Abu al-Rub, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Eine Sprecherin des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) bestätigte gegenüber AFP, dass Einwohner des Lagers ihre Unterkünfte verlassen hätten. In dem Flüchtlingslager wohnen Vize-Gouverneur al-Rub zufolge rund 18.000 Palästinenser.

Israel meldet Fund von Sprengsätzen

Der israelische Militärsprecher Richard Hecht teilte mit, Ziel des kurz nach ein Uhr morgens begonnenen Militäreinsatzes sei es gewesen, Waffen zu beschlagnahmen und zu zerstören. Es sei ein Luftangriff auf ein Gebäude geflogen worden, das von Extremisten für die Vorbereitung von Anschlägen genutzt worden sei. Am Morgen hielten sich weiter Soldaten im Flüchtlingslager Dschenin auf, das auch von Extremisten genutzt wird. Über den Straßen des Flüchtlingslagers stieg schwarzer Rauch auf.

Die staatliche palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, das Militär habe Straßen innerhalb des Lagers blockiert, Häuser und Gebäude eingenommen und auf Dächern Scharfschützen platziert. Das Militär habe in weiten Teilen des Gebiets die Stromversorgung gekappt. Bulldozer des Militärs hätten Schäden angerichtet.

Hecht sagte, rund 2000 Soldaten seien an dem Einsatz beteiligt. Es habe Drohnenangriffe gegeben, um Bodentruppen Platz zu machen. Angriffe in dem Ausmaß habe es seit 2006 nicht mehr gegeben, so Hecht. Am Nachmittag teilte die Armee mit, sie habe drei Werkstätten zum Waffenbau entdeckt und Hunderte Sprengsätze sichergestellt. Bei Schießereien seien zwei Palästinenser getroffen worden. Auch in einer Moschee hätten Soldaten Sprengkörper, Waffen und Militärausrüstung gefunden. Dabei sei es zu einem Schusswechsel gekommen.