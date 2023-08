Diplomatische Vertretung Israel lehnt saudisches Generalkonsulat in Jerusalem ab Stand: 13.08.2023 20:09 Uhr

Zwar gibt es eine vorsichtige Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien. Die Einrichtung eines für die Palästinensische Autonomiebehörde zuständigen saudischen Generalkonsulates will Israel aber nicht akzeptieren.

Israel lehnt die Einrichtung eines für die Palästinensische Autonomiebehörde zuständigen Generalkonsulates von Saudi-Arabien in Jerusalem ab. "Wir werden nicht zulassen, dass in Jerusalem irgendeine Art von diplomatischer Mission eröffnet wird", sagte der israelische Außenminister Eli Cohen.

Am Samstag hatte Saudi-Arabien erstmals einen Botschafter für die Palästinensische Autonomiebehörde ernannt. Das Amt wird vom saudischen Botschafter in Jordanien, Najef al-Sudairi, zusätzlich übernommen, denn der Gesandte bleibt Vertreter seines Landes in Jordanien. Die Botschaft in Amman teilte mit, Al-Sudairi werde auch als Generalkonsul in Jerusalem tätig sein.

Zuletzt Annäherung zwischen Riad und Jerusalem

Saudi-Arabien erkennt Israel bislang nicht als Staat an und unterstützt die Palästinenser. Trotzdem hatte sich das Verhältnis zwischen Israel und Saudi-Arabien zuletzt etwas entspannt. So hatte Riad 2022 erstmals Direktflüge von Israel nach Saudi-Arabien erlaubt. Für eine Anerkennung Israels allerdings verlangt Saudi-Arabien, dass auch das Ziel eines Palästinenserstaates berücksichtigt wird. Größere Zugeständnisse an die Palästinenser lehnt die rechtsgerichtete israelische Regierung unter Premier Benjamin Netanyahu aber ab.

Die Palästinenserregierung unter Präsident Mahmud Abbas strebt die Errichtung eines Staates an, der das von Israel in Teilen besetzte Westjordanland umfassen und Ostjerusalem als Hauptstadt erhalten soll. Israel betrachtet Jerusalem allerdings als seine eigene Hauptstadt.