Delta-Variante Israel verhängt Maskenpflicht für drinnen

In Israel steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus wieder stark an - insbesondere die Delta-Variante breitet sich aus. Das Gesundheitsministerium hat deshalb erneut eine Maskenpflicht für Innenräume angeordnet.

In Israel müssen in Innenräumen künftig wieder Masken getragen werden. Dies gilt für alle Räume außerhalb des eigenen Haushaltes. Ausnahmen gibt es nur für Sport, Menschen mit Behinderung und Kinder unter sieben Jahren. Mit Blick auf die Pride-Parade an diesem Freitag, bei der bis zu 200.000 Menschen erwartet werden, empfiehlt das Gesundheitsministerium außerdem, in Menschenmengen draußen ebenfalls eine Maske zu tragen.

Seit Montag hatten die Gesundheitsbehörden täglich mehr als hundert Corona-Neuinfektionen registriert. Am Donnerstag waren es sogar 227 neue Fälle. Der Chef der israelischen Corona-Taskforce, Nachman Asch, sagte dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der Anstieg der Infektionen gehe wahrscheinlich auf die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus zurück.

Aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung dieser Mutante kündigte Israel an, die Öffnung des Landes für Touristen weiter zu verschieben. Erst am 15. Juni hatte Israel Dank einer raschen Impfkampagne die Maskenpflicht aufgehoben. Von den gut neun Millionen Einwohnern Israels sind rund 5,2 Millionen bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft.