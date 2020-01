Die iranische Führung gerät wegen des Abschusses eines ukrainischen Flugzeugs zunehmend auch im eigenen Land unter Druck. Die Proteste in Teheran gehen weiter. Für Spannungen sorgt der Umgang mit dem britischen Botschafter.

Nach ersten Protestkundgebungen gegen die iranische Regierung am Samstagabend soll es heute weitere Demonstrationen geben. Einträgen auf Twitter zufolge versammelten sich in Teheran vor der Universität bereits zahlreiche Menschen. Als Reaktion auf entsprechende Aufrufe gingen auf dem Teheraner Platz Vali-e Asr Bereitschaftspolizei und Polizisten in zivil in Stellung. Auf dem Platz wurde ein großes schwarzes Banner mit den Namen der 176 bei dem Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine am Mittwoch getöteten Menschen enthüllt.

Bei den Protesten gegen die politische und religiöse Führung skandierten Demonstranten "Tod dem Diktator".

Tränengas gegen Demonstranten

Der Iran hatte am Samstag nach tagelangem Leugnen zugegeben, dass der Absturz nicht auf einen Defekt zurückging, sondern durch einen Raketenbeschuss verursacht wurde. Dies sei unabsichtlich geschehen. Alle 176 Insassen starben, darunter viele Iraner mit doppelter Staatsbürgerschaft. Nach dem Eingeständnis protestierten am Samstagabend Tausende Menschen gegen den politischen und religiösen Führer Ajatollah Ali Khamenei und skandierten "Tod dem Diktator". Die Polizei setzte Tränengas gegen die Demonstranten in Teheran und anderen Städten ein.

Eingeständnis Irans löst Proteste gegen Regierung aus

tagesschau 20:00 Uhr, 11.01.2020, Natalie Amiri, BR





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-645101~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Abgeordneter fordert Ausweisung des britischen Botschafters

Am Rande der Proteste war am Samstagabend in Teheran der britische Botschafter Rob Macaire kurzzeitig festgesetzt worden. Die Regierung in London rügte dies als "ungeheuerliche Verletzung internationalen Rechts". Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell äußerte sich deswegen besorgt und rief zur Deeskalation auf. Botschafter genießen im Gastland Immunität. Damit sind sie vor straf- und zivilrechtlicher Verfolgung geschützt.

Macaire selbst twitterte heute, er sei bei keiner Demonstration gewesen, sondern zu einer "Veranstaltung gegangen, die als Trauerwache für die Opfer des Flugzeugabsturzes angekündigt war".

In Teheran protestierten Tausende Menschen gegen die eigene Regierung.

Ein iranischer Abgeordneter fordert die Ausweisung des britischen Botschafters aus dem Iran wegen dessen Teilnahme an einer Protestkundgebung. "Als Botschafter sollte man die Gesetze und Vorschriften eines Landes kennen und die diplomatischen Kriterien respektieren", sagte Ex-Vizeaußenminister Alaeddin Borudscherd nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Tasnim.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 11. Januar 2020 um 20:00 Uhr.