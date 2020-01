Beim Absturz eines ukrainischen Passagierflugzeugs sind alle Menschen an Bord gestorben. Das bestätigten ukrainische und iranische Stellen. An Bord der Boeing 737 sollen sich 173 Passagiere befunden haben.

Ein ukrainisches Passagierflugzeug ist kurz nach dem Start in Teheran abgestürzt. Die Boeing-Maschine mit 170 Passagieren war auf dem Weg nach Kiew.

Nach Angaben des Roten Halbmonds bestehen keine Chancen, Überlebende zu finden. Es sei nach allen vorliegenden Erkenntnissen "unmöglich", dass Menschen an Bord den Absturz überlebt haben könnten, teilte die Hilfsorganisation mit.

Das ukrainische Flugzeug sei wegen technischer Probleme kurz nach dem Start am Teheraner Imam-Chomeini-Flughafen abgestürzt, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Irna. Die Boeing 737 sei in Brand geraten, sagte der Chef der Rettungskräfte im Fernsehen.

Eine Boeing 737 der Airline Ukraine International (Archiv)

Kurz nach den iranischen Raketenangriffen auf Militärstützpunkte im Irak hatte die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA US-Flugzeugen die Nutzung des Luftraums in Teilen des Nahen Ostens untersagt. Über dem Persischen Golf, dem Golf vom Oman, im Irak und im Iran dürften in den USA registrierte Flugzeuge "wegen erhöhter militärischer Aktivitäten und steigender politischer Spannungen" nicht mehr operieren, hieß es in einer Mitteilung. Es gebe ein erhöhtes Risiko, dass ein Flugobjekt falsch identifiziert werde.

Ob ein Zusammenhang des Absturzes der ukrainischen Maschine mit der militärischen Eskalation des Konflikts zwischen dem Iran und den USA besteht, ist unklar.

