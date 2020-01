Die UN warnen vor einer Hungerkrise im südlichen Afrika. Wegen Dürren und anderer Extremwetter - auch infolge des Klimawandels - seien 45 Millionen Menschen von Unterernährung bedroht.

45 Millionen Menschen im südlichen Afrika sind von einer unsicheren Ernährungslage bedroht. Das seien so viele wie nie zuvor, teilte das Welternährungsprogramm WFP in Rom mit. Betroffen sind demnach vor allem Frauen und Kinder in der 16 Staaten umfassenden Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrikas. Als Ursachen nannte die UN-Agentur wiederholte Dürren, Überschwemmungen und wirtschaftliche Missstände.

Klimawandel als Ursache

Die Hungerkrise habe ein bisher nicht gesehenes Ausmaß und drohe sich noch zu verschlimmern, erklärte Lola Castro, WFP-Regionaldirektorin für das südliche Afrika. Die Priorität liege auf unmittelbarer Hilfe für Millionen Bedürftige. "Absolut lebenswichtig" sei aber auch eine Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegen immer häufigere und zerstörerische Dürren und Stürme. Diese seien unter anderem durch den Klimawandel verursacht.

In den vergangenen fünf Jahren habe der Süden Afrikas lediglich eine normale Wachstumssaison in der Landwirtschaft erlebt. Auch die nächsten Ernten im April und Mai seien durch verspätete Regenfälle und erwartete Trockenheit in den kommenden Monaten in Gefahr.

Hilfen für acht Millionen Menschen

Nach eigenen Angaben plant das WFP Nahrungsmittelhilfen für 8,3 Millionen Menschen in den am schwersten betroffenen Ländern zur Verfügung zu stellen. Dazu zählen Simbabwe, Sambia, Mosambik, Madagaskar, Namibia, Lesotho, Swasiland und Malawi. Die Organisation rechnet mit einem Finanzbedarf von umgerechnet rund 440 Millionen Euro. Davon seien erst 184 Millionen Euro gesichert.