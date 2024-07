Harris Erklärung im Wortlaut "Uns bleiben 107 Tage bis zum Wahltag" Stand: 22.07.2024 13:03 Uhr

"Ich habe die Absicht, mir diese Nominierung zu verdienen und zu erarbeiten": In einer schriftlichen Stellungnahme erklärt Kamala Harris, wie sie die US-Präsidentschaftswahl als Kandidatin der Demokraten für sich entscheiden will. Das Schreiben im Wortlaut in deutscher Übersetzung.

"Im Namen des amerikanischen Volkes danke ich Joe Biden für seine außergewöhnliche Führung als Präsident der Vereinigten Staaten und für seinen jahrzehntelangen Dienst an unserem Land. Sein bemerkenswertes Vermächtnis an Errungenschaften ist in der modernen amerikanischen Geschichte unerreicht und übertrifft das Vermächtnis vieler Präsidenten, die zwei Amtszeiten absolviert haben.

Es ist mir eine große Ehre, als seine Vizepräsidentin zu dienen, und ich bin dem Präsidenten Dr. Biden und der gesamten Familie Biden zutiefst dankbar. Ich habe Präsident Biden zuerst durch seinen Sohn Beau kennengelernt. Wir waren Freunde aus unserer gemeinsamen Zeit als Generalstaatsanwälte unserer Heimatstaaten. Während unserer gemeinsamen Arbeit erzählte mir Beau immer wieder Geschichten über seinen Vater. Was für ein Vater - und was für ein Mann - er war.

Und die Qualitäten, die Beau an seinem Vater schätzte, sind die gleichen Qualitäten, die gleichen Werte, die ich jeden Tag in Joes Führungsrolle als Präsident gesehen habe: seine Ehrlichkeit und Integrität. Sein großes Herz und sein Engagement für seinen Glauben und seine Familie. Und seine Liebe für unser Land und das amerikanische Volk.

Mit diesem selbstlosen und patriotischen Schritt tut Präsident Biden das, was er im Dienste des Staates sein Leben lang getan hat: Er stellt das amerikanische Volk und unser Land über alles andere.

Ich fühle mich geehrt, die Unterstützung des Präsidenten zu haben, und ich habe die Absicht, mir diese Nominierung zu verdienen und zu erarbeiten. Im vergangenen Jahr bin ich durch das ganze Land gereist und habe mit den Amerikanern über die eindeutige Entscheidung gesprochen, die in dieser bedeutenden Wahl fällt. Und das werde ich weiterhin in den kommenden Tagen und Wochen tun. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um die Demokratische Partei zu vereinen - und unser Land zu vereinen -, um Donald Trump und seine extreme Agenda des "Project 2025" zu besiegen.

Uns bleiben 107 Tage bis zum Wahltag. Gemeinsam werden wir kämpfen. Und gemeinsam werden wir gewinnen."