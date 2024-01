"Icon of the Seas" Weltweit größtes Kreuzfahrtschiff sticht in See Stand: 28.01.2024 10:37 Uhr

Es ist 20 Etagen hoch, hat sieben Pools und einen Wasserfall an Bord - das weltweit größte Kreuzfahrtschiff sticht erstmals in See. Zwei Milliarden Euro hat die mit Flüssigerdgas betriebene "Icon of the Seas" gekostet.

Sie besticht durch ihre Größe und Ausstattung: Die "Icon of the Seas" hat in Miami ihre Jungfernfahrt begonnen. Das weltweit größte Kreuzfahrtschiff legte planmäßig in den USA ab. Sieben Tage lang soll es in der Karibik unterwegs sein.

Das Schiff ist 365 Meter lang, hat 20 Decks und bietet Platz für etwa 8.000 Passagiere. Die in einer finnischen Werft gebaute "Icon of the Seas" hat zwei Milliarden US-Dollar gekostet, wie das Unternehmen Royal Caribbean mitteilte.

Auf acht verschiedenen Bereichen können die Gäste sieben Swimmingpools, 40 verschiedene Bars und Restaurants, eine Eislaufbahn sowie einen Escape Room nutzen. Das Unternehmen wirbt zudem mit einem 17 Meter hohen Wasserfall für die Reise mit dem Schiff. Als die Reservierung für die "Icon of the Seas" startete, meldete Royal Caribbean den stärksten Buchungstag seiner Geschichte.

Neben einer Kletterwand, einem Minigolfplatz und einem Casino wartet das Schiff mit insgesamt sechs Wasserrutschen und einem Surfsimulator auf.

Riesenschiff fährt mit LNG - Umweltaktivisten entsetzt

Betrieben wird das Kreuzfahrtschiff mit Flüssigerdgas (LNG). Die Reederei behauptet, dass das besonders umweltfreundlich sei, da die Schwefel- und Treibhausgasemissionen reduziert würden. Gegenüber mehrerer Medien sagte ein Sprecher von Royal Caribbean, die "Icon of the Seas" sei 24 Prozent energieeffizienter als von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation für moderne Schiffe gefordert. Die Reederei plant, bis 2035 Emissionen auf Netto-Null zu bringen.

Umweltaktivisten sind entsetzt. Es sei "ein Schritt in die falsche Richtung", sagte Bryan Comer, Direktor des Marine-Programms beim International Council on Clean Transportation (ICCT), einer umweltpolitischen Denkfabrik. Er schätzt, dass die Verwendung von LNG als Schiffskraftstoff über 120 Prozent mehr Lebenszyklustreibhausgasemissionen verursacht als Schiffsgasöl.