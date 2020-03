Konflikt mit der Türkei Frontex erwartet Zuspitzung an der Grenze

Alarmstufe "hoch" an den EU-Grenzen: Es werde schwierig, die Flüchtlinge zu stoppen, heißt es in einem Frontex-Bericht. Tausende Menschen harren im Grenzgebiet aus, doch Griechenland setzt auf maximale Abschottung.

Nach Einschätzung der EU-Grenzschutzagentur Frontex wird sich die Lage an der türkisch-griechischen Grenze in den kommenden Tagen stark zuspitzen. Es werde schwierig sein, die Menschen, die sich auf die Reise gemacht haben, zu stoppen, heißt es in einem internen Frontex-Bericht, aus dem die "Welt" zitiert. "Darum ist kurzfristig in den kommenden Tagen noch ein Anstieg des Drucks zu erwarten - auch sogar in dem Fall, dass die türkischen Behörden handeln sollten, um Grenzübertritte zu verhindern", heißt es in dem Bericht.

Nach der Ankündigung der Türkei, die Grenzen zur EU zu öffnen, versuchen Tausende Migranten, nach Westeuropa zu gelangen. Laut UN harren rund 13.000 Migranten bei Kälte auf der türkischen Grenzseite zu Griechenland aus. Unter ihnen sollen auch viele Kinder sein.

Tausende Menschen harren im Grenzgebiet aus.

Frontex setzte die Alarmstufe für alle EU-Grenzen zur Türkei auf "hoch". Zugleich verstärkte Griechenland seine Einheiten entlang der Grenze zur Türkei weiter. Die Regierung in Athen warf der Türkei vor, Migranten mit falschen Informationen zu ermuntern, nach Griechenland und damit in die EU zu kommen.

Michael Schramm, ARD Rom, berichtet über den Ablauf an der Grenze und was die Menschen erwartet

Morgenmagazin, 02.03.2020





Wasserwerfer und Tränengas gegen Flüchtlinge

Am Sonntag hatte die griechische Polizei Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt, um die Migranten am Übertritt zu hindern. Sie hatten offenbar Steine und andere Gegenstände auf die Bereitschaftspolizei geschleudert. In dem Frontex-Papier heißt es laut "Welt": "Nachrichten in den sozialen Medien erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Massenbewegung von der Türkei aus hin zu den EU-Grenzen."

Katharina Willinger, ARD Istanbul, zur Situation an der Grenze und was mit den Menschen nun passiert

Morgenmagazin, 02.03.2020





Griechenland kündigte als Konsequenz an, einen Monat lang keine neuen Asylanträge anzunehmen. Das teilte Regierungschef Kyriakos Mitsotakis auf Twitter mit. Außerdem gilt in dem Land seit Sonntagabend für Sicherheitskräfte die höchste Alarmstufe. Diese gelte sowohl für das Militär als auch für die Polizei, teilte ein Regierungssprecher im Staatsfernsehen mit. EU-Migrationskommissar Margaritis Schinas wird nach eigenen Worten heute in Berlin sein. Er hatte am Wochenende eine baldige Sondersitzung der EU-Innenminister gefordert.

Bulgariens Regierungschef Boiko Borissow reist heute nach Ankara, um mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan über die Lage in Syrien und Flüchtlingsbewegungen zu sprechen. Wie die bulgarische Regierung mitteilte, werden die beiden bei einem Abendessen "Handlungen erörtern, die zur Bewältigung der Krise in Syrien und zum Stopp des Migrationsdrucks beitragen werden".

Karte Türkei mit Griechenland und Bulgarien

Was macht die EU?

Eine EU-Sprecherin erklärte am Sonntag, die Europäische Union sei in konstantem Kontakt mit den türkischen Autoritäten. "Das unerträgliche humanitäre Desaster in und um Idlib verlangt dringend, dass wir handeln."

Die Türkei hat rund 3,6 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. In einem Flüchtlingspakt mit der EU von 2016 sagte die Türkei eigentlich zu, gegen illegale Migration vorzugehen. Das Abkommen sieht zudem vor, dass die EU alle Flüchtlinge und Migranten, die illegal über die Türkei auf die griechischen Inseln kommen, zurückschicken kann. Im Gegenzug nimmt die EU regulär Syrer aus der Türkei auf.

Norbert Röttgen, Vorsitzender Auswärtiger Ausschuss, erläutert die Möglichkeiten der EU zur Entschärfung des Konfliktes

Morgenmagazin, 02.03.2020





Die Regierung in Ankara erhält zudem milliardenschwere Unterstützung für die Versorgung der Flüchtlinge im Land. Ankara hatte zuletzt immer wieder - auch mit Blick auf die Kämpfe in Idlib - weitere Unterstützung durch die EU eingefordert.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 01. März 2020 um 18:08 Uhr.