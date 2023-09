Gipfeltreffen in Indien G20 nimmt Afrikanische Union als Mitglied auf Stand: 09.09.2023 09:53 Uhr

Die Afrikanische Union wird Mitglied der G20 - das hat Gastgeber Indien zum Auftakt des Gipfeltreffens in Neu-Delhi verkündet. Einigkeit hier - doch die eigentliche Zerreißprobe bleibt die gemeinsame Abschlusserklärung.

Die Afrikanische Union (AU) ist auf Einladung des indischen Regierungschefs Narendra Modi offiziell den G20 beigetreten. "Im Einverständnis mit euch allen möchte ich den Vorsitzenden der Afrikanischen Union einladen, seinen Sitz als permanentes Mitglied der G20 einzunehmen", sagte Indiens Premierminister Narendra Modi bei der Eröffnung des zweitägigen Gipfeltreffens in Neu-Delhi.

Der Beitritt der AU hatte bereits im Vorfeld große Zustimmung erhalten. EU-Ratspräsident Charles Michel und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßten die Entscheidung: "Es ist eine Freude, die Afrikanische Union als neues G20-Mitglied willkommen zu heißen", so von der Leyen. Auch die Bundesregierung hatte sich für die Erweiterung der G20 um die AU ausgesprochen, ebenso Länder wie Brasilien, Südafrika und Kanada.

Globaler Süden mit Afrikanischer Union gestärkt

Die Aufnahme der Afrikanischen Union ist für Modi ein wichtiger Erfolg zum Auftakt des Gipfels. Der indische Regierungschef versucht, sein Land als Anführer des globalen Südens zu profilieren.

Bisher war die Europäische Union die einzige Regionalorganisation, die Mitglied der G20 ist. Der AU gehören alle international anerkannten afrikanischen Länder sowie das völkerrechtlich umstrittene Land Westsahara an. Insgesamt sind es 55 Staaten.

Bundeskanzler Scholz in Neu-Delhi eingetroffen

Am Morgen traf Bundeskanzler Olaf Scholz - nach seinem Jogging-Unfall weiterhin mit Augenklappe - in Begleitung von Finanzminister Christian Lindner in Indiens Hauptstadt ein. Nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen will sich Scholz insbesondere für den weltweiten Ausbau erneuerbarer Energien einsetzen.

Bundeskanzler Scholz - hier bei der Begrüßung durch Indiens Premier Modi - war gegen 8.00 Uhr Ortszeit in Indien gelandet.

Verurteilung Russlands spaltet G20

Doch nicht alle Staats- und Regierungschef nehmen teil: Neben dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bleibt auch der chinesische Staatschef Xi Jinping dem Gipfel fern. Beide lassen sich vertreten. Angesichts ihrer Absage sind die Erwartungen an den Gipfel gedämpft.

Denn neben drängenden Klimafragen steht das Treffen der führenden Industrie- und Schwellenländer ganz im Zeichen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine - mit dem Ziel, eine gemeinsame Erklärung zu formulieren.

Ob es allerdings zu dieser gemeinsamen Abschlusserklärung kommen wird, ist unklar. Denn weiterhin positionieren sich die Teilnehmerstaaten nicht klar zur Rolle Russlands im Angriffskrieg. Eine gemeinsame Haltung scheint äußerst schwierig. Auch Länder wie Gastgeber Indien, das derzeit den Vorsitz der Staatengruppe innehat, haben die Invasion in der Ukraine bisher nicht klar verurteilt.

Ringen um Abschlusserklärung

Unmittelbar vor dem G20-Gipfel hatte von der Leyen die Bedingungen für eine gemeinsame Abschlusserklärung herausgestellt: "Wichtig ist, dass wir (...) die Grundprinzipien aufrechterhalten", sagte sie. Zu diesen Prinzipien zählten etwa die Unantastbarkeit von Grenzen, aber auch, dass annektierte Gebiete nicht international anerkannt würden, erklärte sie. Diese Grundprinzipien müssten in der Abschlusserklärung enthalten sein, forderte von der Leyen.

Noch bis Sonntag beraten die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in der indischen Hauptstadt. Zu ihnen gehören bereits - neben der EU - 19 der stärksten Volkswirtschaften der Welt.

Die G20 ist ein zentrales Forum für die internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, beschäftigt sich aber auch mit vielen anderen globalen Themen - wie Terrorbekämpfung, Klimaschutz und Krieg.