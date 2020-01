Inmitten der militärischen Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran stürzt nahe Teheran ein Fugzeug ab. Ob ein Zusammenhang besteht, ist unklar. Was wir bisher über den Absturz mit 176 Toten wissen.

Was wir über den Absturz wissen:

Am Morgen ist eine Boeing 737-800 der Ukraine International Airlines in der Nähe des Imam-Chomeini-Flughafens der iranischen Hauptstadt Teheran kurz nach dem Start mit 176 Personen an Bord abgestürzt. Darunter waren 167 Passagiere und neun Crew-Mitglieder. Keiner der 176 Insassen überlebte nach Angaben des ukrainischen Außenministerium den Absturz.

Was wir über die Nationalität der Opfer wissen:

An Bord der Maschine befanden befanden sich 82 Iraner, 63 Kanadier, elf Ukrainer, zehn Schweden, vier Afghanen, drei Briten. Auch drei Deutsche waren nach Angaben des ukrainischen Außenministers Wadim Pristaiko an Bord.

Das Auswärtige Amt hat die drei deutschen Absturzopfer bislang nicht bestätigt. Aus Berlin hieß es, man prüfe den Sachverhalt. "Unsere Botschaft in Teheran bemüht sich mit Hochdruck um Aufklärung", teilte das Ministerium mit.

Was sagt der Iran zur möglichen Unglücksursache:

Ein Sprecher des iranischen Verkehrsministeriums, Kassem Binjas, sagte, es sehe so aus, als ob ein Triebwerk Feuer gefangen habe. Der Pilot habe dann die Kontrolle verloren und die Boeing sei abgestürzt, zitierte die iranische Nachrichtenagentur Irna den Sprecher. Der Leiter des Ermittlerteams, Hassan Rasaeifar, sagte, in den letzten Augenblicken des Fluges sei offenbar die Kommunikation zwischen Pilot und Fluglotsen am Flughafen abgebrochen.

Iranische Medien berichteten ferner unter Berufung auf einen Vertreter der Flugaufsicht, der Pilot habe keinen Notruf abgesetzt.

Der Absturz löste Spekulationen aus, weil er in enger zeitlicher Nähe zu iranischen Luftangriffen auf US-Militärstützpunkte in Irak erfolgte. Die iranischen Behörden präsentierten schnell eine mögliche Ursache: Die Luftfahrtbehörde führte den Crash auf einen technischen Defekt zurück, wie der iranische Nachrichtensender Chabar berichtete. Weitere Erkenntnisse erhoffen sich die Rettungskräfte vom Flugschreiber, der mittlerweile gefunden wurde.

Was sagt die Ukraine zum Flugzeugabsturz:

Derweil distanzierte sich die Ukraine von ihrer anfänglichen Erklärung zur Absturzursache. Die ukrainische Botschaft im Iran zog eine erste Stellungnahme zurück und veröffentlichte eine zweite. Darin hieß es, die Ursachen des Absturzes seien nicht ermittelt. Frühere Einschätzungen dazu seien nicht offiziell gewesen. In der ersten Stellungnahme war noch von Triebwerksversagen die Rede gewesen und "Terrorismus" als Ursache ausgeschlossen worden.

In Kiew wurde der ukrainische Ministerpräsident Oleksij Hontscharuk von Journalisten gefragt, ob das Flugzeug von einer Rakete abgeschossen worden sein könnte. Er warnte daraufhin vor Spekulationen, bevor die Ergebnisse einer Untersuchung bekannt seien.

Zuvor hatte auch Präsident Wolodymyr Selenskyj vor "Spekulationen" gewarnt. Die zuständigen Behörden würden den Fall sorgfältig aufarbeiten. Er habe den Generalstaatsanwalt angewiesen, ein Strafverfahren zu eröffnen", sagte er. Die Kommission, die den Absturz untersuchen soll, wird demnach aus Vertretern der staatlichen Ermittlungsbehörden und den Experten für zivile Luftfahrt bestehen.

Was über den Flugzeugtyp bekannt ist:

Bei dem Flugzeugtyp Boeing 737-800 handelt es sich um einen Mittelstreckenjet, wie er von Airlines weltweit eingesetzt wird. Es ist eine der modernsten Versionen des bewährten Flugzeugtyps - und nicht zu verwechseln mit der Boeing 737 Max, die nach zwei folgenschweren Abstürzen mit weltweiten Flugverboten belegt wurde.

Was die Fluggesellschaft sagt:

Der Fluggesellschaft Ukraine International zufolge war die Maschine vom Typ Boeing 737 wenige Jahre alt. Das Flugzeug des Baujahres 2016 sei direkt beim Hersteller erworben worden.

Laut Fluggesellschaft sei das Flugzeug technisch in einwandfreiem Zustand gewesen und zuletzt vor zwei Tagen gewartet worden. Dennoch werde man nun die gesamte Flotte noch einmal genau untersuchen. "Es war eines unserer besten Flugzeuge, mit einer ausgezeichneten zuverlässigen Mannschaft", betonte der Präsident des Unternehmens, Jewgeni Dychne.

Die Maschine hatte der Airline zufolge nach dem Start bereits eine Höhe von 2400 Metern erreicht, bevor es zum Absturz kam. "Die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler der Besatzung ist minimal", meint der Vizepräsident der Fluggesellschaft Igor Sosnowski.

Die ukrainische Passagiermaschine stürzte kurz nach dem Start ab.

Was ein Experte sagt:

"Die Maschine wurde 2016 ausgeliefert, war also noch relativ neu und hatte auch keine anderen Vorbesitzer", erklärte Unfallforscher Jan-Arwed Richter vom Hamburger JACDEC-Flugsicherheitsbüro der dpa. Es handele sich um den mit Abstand schwersten Absturz einer ukrainischen Zivilmaschine überhaupt. "Der Unfall war der erste tödliche Unfall seit der Betriebsaufnahme der Ukrainian International Airlines im Jahre 1994", erklärte Richter.

Wie andere Fluggesellschaften reagieren:

Auch wenn ein Zusammenhang zu dem militärischen Konflikt zwischen dem Iran und den USA derzeit nicht besteht: Viele Airlines reagieren und meiden die Region für Überflüge. So strich die Lufthansa einen für Mittwoch geplanten Flug von Frankfurt nach Teheran. Ein Sprecher der Fluggesellschaft ergänzte, die Lufthansa halte sich an die Sperrung des dortigen Luftraums: "Wir überfliegen derzeit weder Iran noch Irak. Auch der nächste Flug am Samstag nach Erbil, wo die Lufthansa zwei Verbindungen pro Woche im Flugplan hat, sei gestrichen.

In der Nacht hatte bereits die US-Luftfahrtbehörde FAA für amerikanische Airlines die Nutzung des Luftraums über Iran und Irak sowie dem Golf von Oman untersagt. Die FAA erklärte, dies sei wegen der verstärkten Militäraktivitäten und gewachsener politischer Spannungen im Nahen Osten notwendig. Eine entsprechende Empfehlung sprach die russische Luftfahrtbehörde aus. Auch andere Fluggesellschaften meiden die Gefahrenzone - so etwa Air France, Air Canada, Singapur Airlines oder die australische Qantas. Emirates und Flydubai strichen Flüge von Bagdad. Korean Air Lines und Thai Airways erklärten, sie hätten den Luftraum schon vor dem jüngsten Militärschlag gemieden.