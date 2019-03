Von heute an übernimmt Deutschland für einen Monat den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat. Wie funktioniert dieses Gremium? Und was hat Deutschland vor?

Von Sandra Stalinski, tagesschau.de

Wer sitzt eigentlich im UN-Sicherheitsrat?

Im UN-Sicherheitsrat sitzen insgesamt 15 Mitglieder, fünf ständige und zehn nicht-ständige. Die fünf ständigen Mitgliedsstaaten - USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich - werden auch "Veto-Mächte" genannt, denn sie können mit einem Veto Entscheidungen des Rates blockieren. Die zehn nicht-ständigen Mitglieder werden von der Generalversammlung für je zwei Jahre nach einem informellen regionalen Schlüssel gewählt. Den westlichen Staaten, wozu auch Deutschland zählt, stehen zwei Sitze zur Verfügung, Lateinamerika und der Karibik ebenfalls. Insgesamt fünf Sitze gehen an Länder aus Afrika und Asien, wobei es sich in der Praxis so aufgeteilt hat, dass auf Afrika drei Sitze und auf asiatische Staaten zwei Sitze entfallen. Der zehnte Sitz der nicht-ständigen Mitglieder geht an ein osteuropäisches Land. Derzeit arbeitet Deutschland neben den "Veto-Mächten" mit Belgien, der Dominikanischen Republik, Indonesien, Südafrika, Äquatorialguinea, der Elfenbeinküste, Kuwait, Peru und Polen zusammen.

Wie funktioniert der Vorsitz im UN-Sicherheitsrat?

Nach dem Rotationsprinzip übernimmt jeden Monat eines der 15 Mitglieder den Vorsitz und damit die Hauptverantwortung für die Aufrechterhaltung des Friedens auf der Welt. Und zwar in alphabetischer Reihenfolge der englischen Namen der Mitgliedstaaten. Hauptaufgabe des Vorsitzes ist es, die Tagesordnung des Sicherheitsrates zu bestimmen und die Sitzungen zu leiten. Der oder die Vorsitzende spricht im Namen des Sicherheitsrates mit den Medien. Im Krisenfall bekommt der jeweilige Vorsitzende politisches Gewicht, weil er rasch reagieren und womöglich Resolutionen beispielsweise über militärische Interventionen auf die Tagesordnung setzen kann. Deutschland ist seit Januar 2019 für zwei Jahre wieder nichtständiges Mitglied und übernimmt formal den Vorsitz im April von Frankreich. Formal deshalb, weil beide Länder sich erstmals in der Geschichte des Sicherheitsratsdarauf verständigt haben, ihren Vorsitz zu verknüpfen. Übergreifendes Thema: Wie das humanitäre System gestärkt werden kann. Beispielsweise, wie man humanitäre Helfer in Krisengebieten besser schützen und ihnen besseren Zugang gewähren kann. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz hatten der deutsche und der französische UN-Botschafter ihre gemeinsamen Themen vorgestellt und nannten das ganze "Jumelage". Bundesaußenminister Heiko Maas wird die erste Sitzung unter deutschem Vorsitz leiten. Wenn er gerade nicht in New York ist, werden die Sitzungen von UN-Botschafter Christoph Heusgen oder seinem Stellvertreter geleitet. Deutschland im UN-Sicherheitsrat In der ersten Reihe Als Deutschland zuletzt Mitglied auf Zeit im mächtigsten UN-Gremium war, hieß der Außenminister noch Guido Westerwelle. Seitdem ist auf der weltpolitischen Bühne viel passiert. Kai Clement über Erwartungen und Ziele. | mehr

Welche Themen will Deutschland noch voranbringen?

Maas möchte unter anderem das Thema Abrüstung und Nichtverbreitung von Atomwaffen auf die Tagesordnung setzen. Gleich in der ersten Woche des deutschen Vorsitzes spricht der Sicherheitsrat über den Atomwaffensperrvertrag. Darüber hinaus will Deutschland das Zusammenspiel von Klimawandel und Sicherheit thematisieren: drohende Konflikte durch klimabedingte Phänomene wie Wasserknappheit oder Ernteausfälle. Auch die Lage von Frauen in Konfliktregionen, etwa der Schutz vor sexualisierter Gewalt, soll auf der Agenda stehen. Daneben hält UN-Botschafter Heusgen den Jemen-Konflikt für das drängendste Problem. Dort seien "Hunderttausende Menschen dem Hungertod nahe". Zudem sei der Syrien-Konflikt nicht gelöst, und auch das "Iran-Problem" bleibe auf der Tagesordnung. Philipp Rotmann, UN-Experte vom Global Public Policy Institute, vermisst bei der deutschen Themensetzung die konkreten Möglichkeiten der Bundesregierung, angemessene Beiträge zur Friedenssicherung zu leisten. "Das sind alles eher langfristige Diskussionen, die Deutschland heute nichts kosten", sagt er im Gespräch mit tagesschau.de. "Dort, wo es konkret um Geld oder Beteiligung an Friedenseinsätzen geht, hält Deutschland sich sehr zurück."

Was hat Deutschland bei den vorherigen Vorsitzen erreicht?

Könnte Deutschland irgendwann ständiges Ratsmitglied werden?