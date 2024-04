Zugriff in Polen Festnahmen nach Angriff auf Nawalny-Vertrauten Stand: 19.04.2024 11:52 Uhr

Nach der Hammer-Attacke auf Leonid Wolkow, einen engen Vertrauten des verstorbenen Kreml-Kritikers Nawalny, gibt einen Ermittlungserfolg. In Polen wurden zwei Personen festgenommen.

Nach dem Angriff auf den russischen Oppositionellen Leonid Wolkow in Litauen sind in Polen zwei Verdächtige verhaftet worden. Das teilte der litauische Präsident Gitanas Nauseda mit. Sie sollen den gewaltsamen Angriff auf den Verbündeten des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny verübt haben. Die Verdächtigen sollen bald an Litauen übergeben werden, wie Nauseda dem litauischen Rundfunk zufolge sagte.

Neuseda dankte den polnischen Behörden für ihre Arbeit. Von diesen gab es zunächst keine Bekanntmachung zu der Festnahme. Nähere Informationen zu den beiden Verdächtigen und dem möglichen Auslieferungstermin machte das Staatsoberhaupt des baltischen EU- und NATO-Landes zunächst nicht. Auch die litauische Polizei äußerte sich dazu nicht.





Wolkow im Exil angegriffen

Der im Exil in Litauen lebende Wolkow war im März vor seinem Haus in Vilnius überfallen und mit einem Hammer attackiert und verletzt worden. Der 43-Jährige musste kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden. Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar.

Der litauische Geheimdienst machte russische Spezialkräfte verantwortlich, der Kreml wollte dazu keine Stellung nehmen. Wolkow machte den russischen Präsidenten Wladimir Putin dafür verantwortlich.

Wolkow begrüßte den Ermittlungserfolg der Behörden - ohne selbst Näheres zu wissen. "Ich habe gesehen, wie energisch und beharrlich die litauische Polizei im vergangenen Monat an diesem Fall gearbeitet hat, und ich bin sehr froh, dass diese Arbeit erfolgreich war", schrieb er auf Telegram. "Nun, wir werden die Details bald erfahren. Ich kann es kaum abwarten."