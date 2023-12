Video aus Nordirland Wie Charlie's Bar zum Hit im Netz wurde Stand: 01.12.2023 15:52 Uhr

Ein selbstgedrehtes Werbevideo einer Bar aus Enniskillen in Nordirland sorgt im Netz für begeisterte Reaktionen. Es geht darin um einen alten Mann, einen Pub und einen Hund - und um das große Thema Einsamkeit.

Das anrührende Weihnachtsvideo kommt ganz ohne Worte aus. Die Künstlerin Birdy singt säuselnd über Menschen, die Menschen helfen und im Film zieht ein alter Mann seine Haustür hinter sich zu. Er legt auf dem Friedhof Blumen nieder. Auf dem Weg versucht er, zwei Mädchen zu grüßen, die ihn ignorieren.

Ein lesender Mann auf einer Bank zieht die Zeitung hoch, um Blickkontakt zu vermeiden. Dann betritt der alte Mann Charlie‘s Bar und sitzt zunächst mit seinem Guinness allein an einem Tisch vor dem Kamin. Doch dann springt der Hund eines jungen Paares neben ihm auf die Sitzbank und möchte gestreichelt werden. Das junge Paar setzt sich dazu und die drei stoßen gemeinsam an.

Selbstgedrehtes Handyvideo

Neben Missy, dem Hund, ist Martin McManus der Hauptdarsteller in dem Video. Der 74-Jährige ist Mitglied einer Amateur-Theatergruppe. Dass er eines Tages in einem regelrechten Blockbuster auftreten könnte, hat er sich nicht träumen lassen: "Es fühlt sich großartig an. Aber ehrlicherweise bin ich das nicht gewöhnt. Verrückt, was hier seit einigen Tagen los ist."

Drei Stunden hat der Videodreh mit dem Handy gedauert, Kostenpunkt rund 700 Pfund. Keine große Technik, nur ein iPhone und ein Haufen toller Leute, schildert Megan Daley, die Besitzerin von Hund Missy.

Einsamkeit thematisieren

Una Burns, Besitzerin von Charlie’s Bar in dritter Generation, hatte die Idee zu dem Filmchen, weil Weihnachten auch eine einsame Zeit sein kann, erklärt sie in der BBC: "Einsamkeit und Isolation können einem an Weihnachten zu schaffen machen. Und ich habe besonders am ersten Feiertag beobachtet, dass Menschen dann ihre leere Wohnung verlassen und hier in die Bar kommen. Ich wollte zum einen auf diesen Umstand der Einsamkeit hinweisen und dann darauf, dass man hier in Charlie’s Bar auf jeden Fall Gesellschaft findet."

Das nordirische Enniskillen und Charlie’s Bar haben durch das Video inzwischen überregionale Berühmtheit erlangt. Gleich nach der Veröffentlichung sei ein junges Paar gekommen, mit Verweis auf den Film, erzählt Burns. Von den Besuchern erfuhr sie auch erstmals, dass die Klickzahlen durch die Decke gehen. Inzwischen hat Enniskillen sogar einen neuen berühmten Selfie-Spot. Die Menschen fotografieren die rote Haustür, aus der der alte Mann zu Beginn des Videos tritt.