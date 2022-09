Parlamentswahl in Italien Radikale Rechte liegt laut Prognosen vorne Stand: 25.09.2022 23:37 Uhr

Bei der Parlamentswahl in Italien hat sich laut Prognosen die Allianz um die rechtsradikale Partei Fratelli d'Italia durchgesetzt. Deren Chefin Meloni könnte die künftige Regierung als erste Ministerpräsidentin Italiens anführen.

Bei der Parlamentswahl in Italien hat sich laut Prognosen die Allianz um die rechtsradikale Fratelli d'Italia durchgesetzt. Das Bündnis aus der Partei unter der Vorsitzenden Giorgia Meloni, der rechtspopulistischen Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini und der konservativen Forza Italia des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi liegt vorne, wie aus Nachwahlbefragungen vom Sonntagabend hervorging. Demnach erhielt die Parteienallianz zwischen 41 und 45 Prozent der Wählerstimmen und hätte damit mehr als die Hälfte der Parlamentssitze inne. Die Wahllokale schlossen um 23 Uhr.

Die Wahl war notwendig geworden, weil Mario Draghi im Juli nach dem Bruch seines breiten Regierungsbündnisses als Ministerpräsident zurücktrat.

Das rechte Lager war als klarer Favorit in die Wahl gegangen. Erste Hochrechnungen wurden in der Nacht erwartet, ein vorläufiges Ergebnis am Montagmorgen.