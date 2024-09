Gespräche über Winterhilfen EU- Kommissionspräsidentin in Kiew eingetroffen Stand: 20.09.2024 08:27 Uhr

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist in Kiew angekommen. Bei einem Treffen mit Präsident Selenskij soll es unter anderem um EU-Hilfe bei der Energieversorgung der Ukraine vor dem Winter gehen.

Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, ist nach eigenen Angaben in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen.

Ein Foto, dass sie auf der Social-Media-Plattform X veröffentlicht hat, zeigt sie am Bahnhof in Kiew mit dem stellvertretenden Außenminister der Ukraine, Yevhen Perebyinis.

EU sagt Winterhilfen für Ukraine zu

"Mein achter Besuch in Kiew kommt kurz vor dem Beginn der Heizperiode und Russland greift weiterhin die Infrastruktur an", so die Kommissionspräsidentin.

"Ich bin hier, um über die Unterstützung Europas zu sprechen." Schon vor ihrer Abreise hatte die EU-Kommissionspräsidentin der Ukraine weitere Unterstützung bei der Energieversorgung zugesagt. "Wir bereiten uns gemeinsam auf den Winter vor."

Geld für Energieversorgung und mobile Heizgeräte

Das von Russland angegriffene Land wird von der Leyen zufolge weitere EU-Hilfen im Umfang von 160 Millionen Euro erhalten. Das Geld soll in die Reparatur der beschädigten Energieversorgung, den Ausbau erneuerbarer Energien, mobile Heizgeräte und Unterkünfte fließen.

Für die Unterstützung wird laut EU-Kommisionspräsidentin erstmals auf eingefrorene russische Vermögenswerte in der EU zugegriffen.

Nach Einschätzung der Internationale Energieagentur (IEA) sind seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 zwei Drittel der ukrainischen Kapazitäten für die Stromproduktion zerstört worden.

Geplantes Treffen mit Selenskyj

Bei ihrem Besuch in Kiew wird die EU-Kommissionspräsidentin sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und weiteren Politikern treffen.

Neben den EU-Winterhilfen will sie auch über Verteidigung, den EU-Beitritt der Ukraine und die Fortschritte bei den G7-Krediten zu sprechen.