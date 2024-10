Unwetter im Südosten des Landes Mehrere Tote nach Sturzfluten in Spanien Stand: 30.10.2024 03:19 Uhr

Bei schweren Überschwemmungen in der spanischen Region Valencia sind nach offiziellen Angaben mehrere Menschen ums Leben gekommen. Einsatzkräfte suchen nach mehreren Vermissten auch in anderen Provinzen im Südosten des Landes.

Nach heftigen Niederschlägen und anschließenden Sturzfluten in Süd- und Ostspanien sind nach Behördenangaben mehrere Tote in der Region Valencia gefunden worden. "Wir können bestätigen, dass schon einige Leichen gefunden wurden", sagte Regionalregierungschef Carlos Mazón. Es könnten allerdings keine weiteren Angaben gemacht werden, bevor nicht die Angehörigen der Todesopfer informiert worden seien. Zuvor hatten Behörden gemeldet, dass sieben Menschen vermisst würden.

Mehrere Vermisste

Betroffen waren insbesondere die bei Urlaubern beliebten und ans Mittelmeer grenzenden Regionen Andalusien, Murcia und Valencia. Flüsse traten über die Ufer, vielerorts wurden Straßen, Häuser und Felder überschwemmt, Autos und Bäume von den Wassermassen mitgerissen.

Im Ort Letur in der östlichen Provinz Albacete suchten Einsatzkräfte mit Drohnen nach sechs vermissten Menschen, hatte die Vertreterin der Zentralregierung in der Region Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, am Dienstag dem spanischen Rundfunk TVE gesagt. Das Fernsehen zeigte Bilder davon, wie Wassermassen den Ort fluteten und Autos durch die Straßen schwemmten.

In der Stadt Alora wurden Autos von den Wassermassen eines Flusses mitgerissen.

Beeinträchtigungen im Flug- und Bahnverkehr

Flüge nach Valencia an der Mittelmeerküste wurden umgeleitet oder gestrichen, auch der Zugverkehr in der Region ist ausgesetzt. Schulen und Parks bleiben heute nach Behördenangaben geschlossen, auch Sportveranstaltungen finden nicht statt. In Andalusien entgleiste laut Regionalregierung auch ein Hochgeschwindigkeitszug mit 276 Passagieren, es gab jedoch keine Verletzten.

"Ich verfolge mit Sorge die Berichte über vermisste Personen und die Schäden, die der Sturm in den letzten Stunden verursacht hat", erklärte der spanische Regierungschef Pedro Sánchez im Onlinedienst X und appellierte an die Bevölkerung, den Anweisungen der Behörden Folge zu leisten. "Seien Sie sehr vorsichtig und vermeiden Sie unnötige Reisen."

Kaltfront mit extremen Niederschlägen

Heftige Regenfälle, ausgelöst durch eine Kaltfront, hatten am Dienstag in der südöstlichen Region zu Überschwemmungen von Straßen und Ortschaften geführt. Der spanische Wetterdienst hatte für das Gebiet die höchste Alarmstufe ausgerufen. In einigen Orten wie Turis und Utiel wurden Niederschlagsmengen von bis zu 200 Millimetern gemessen. Wissenschaftler warnen, dass extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen und Stürme durch den Klimawandel verstärkt werden.