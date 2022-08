Böen mit Orkanstärke Tote bei schweren Unwettern in Europa Stand: 18.08.2022 19:48 Uhr

In etlichen Regionen in Süd- und Mitteleuropa hat es heftige Unwetter gegeben. Dabei kamen mehrere Menschen ums Leben - fünf allein auf der Mittelmeerinsel Korsika. Im Süden Österreichs musste der Bahnverkehr eingestellt werden.

Schwere Gewitter mit Stürmen bis hin zur Orkanstärke haben in Frankreich, Italien und Österreich mindestens neun Menschen das Leben gekostet. Hart getroffen wurden die Toskana, Korsika und Kärnten.

Wie die Präfektur auf Korsika mitteilte, wurde ein 13 Jahre altes Mädchen auf einem Campingplatz an der Westküste von einem Baum getroffen. Eine 72-Jährige starb an einem Strand, als das Dach einer Strandhütte auf ihr Auto fiel. Eine tote Kayakfahrerin wurde an der Ostküste gefunden, ein toter Fischer an der Westseite der Insel. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin, der am Abend auf der Insel erwartet wurde, nannte einen weiteren Toten.

Böen mit einer Geschwindigkeit von mehr als 200 Kilometern in der Stunde zogen über Korsika. Im Süden der Insel wurden zwölf Menschen verletzt. 45.000 Haushalte waren ohne Strom. Auch in anderen Teilen Frankreichs wie in Marseille gab es Unwetter und überflutete Straßen.

Mauerstücke vom Markusdom abgebrochen

In der Toskana wurden ein Mann und eine Frau nahe Lucca sowie in der Küstenstadt Carrara von umstürzenden Bäumen getroffen, berichteten mehrere Medien. Für den Norden des Landes bis Südtirol und weite Teile Mittelitaliens galt eine Unwetterwarnung. Einige Menschen erlitten bei den heftigen Stürmen mit mehr als 100 Kilometern je Stunde und starkem Regen Verletzungen wie etwa auf einem Campingplatz im toskanischen Marina di Massa, als dort Bäume umfielen.

Auch durch die norditalienische Lagunen-Stadt Venedig fegte ein heftiges Unwetter, das in den Gassen Schirme und Tische umriss. Am berühmten Markusdom in Zentrum brachen laut Nachrichtenagentur Ansa Mauerstücke vom Kirchturm ab. Der Zivilschutz berief am Nachmittag wegen der Unwetter in Mittel- und Norditalien außerdem einen Krisenstab ein.

Am Markusplatz in Venedig mussten Abschnitte gesperrt werden, nachdem von einigen der berühmten Bauwerke Steine herabgestürzt waren. Bild: AFP

Zwei Kinder sterben an Badesee

Schwere Unwetter gab es auch im Süden Österreichs. Wie Polizei und Rotes Kreuz mitteilten, stürzten an einem kleinen Badesee in St. Andrä im Bundesland Kärnten mehrere Bäume um. Zwei Kinder starben, rund zehn weitere Menschen wurden teils schwer verletzt. Laut dem staatlichen meteorologischen Dienst ZAMG wurden im südlichen Österreich Sturmgeschwindigkeiten bis zu 139 km/h gemessen.

In der Steiermark, Kärnten und Osttirol wurde der Bahnverkehr komplett eingestellt, nachdem die Stromversorgung der Oberleitungen wegen der Unwetter ausfiel.