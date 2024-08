Selenskyj zu Angriffen in Kursk "Russland soll spüren, was es getan hat" Stand: 09.08.2024 08:32 Uhr

Seit ein paar Tagen stoßen ukrainische Truppen bei Kursk auf russischen Boden vor. Nun hat sich Präsident Selenskyj erstmals indirekt dazu geäußert: Russland solle den Krieg spüren. In der Nacht griff Kiew zudem mit Drohnen an.

Nach dem Vorstoß ukrainischer Truppen in der russischen Grenzregion im Gebiet Kursk gibt es aus Kiew nun erste mögliche Erklärungen zu dem Überraschungsangriff. "Russland hat den Krieg in unser Land gebracht und soll spüren, was es getan hat", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen in Kiew verbreiteten Videobotschaft.

Dabei erwähnte der Staatschef die andauernden Kämpfe ukrainischer Soldaten auf russischem Gebiet im Raum Kursk jedoch nicht konkret.

In dem Gebiet an der Grenze zur Ukraine finden seit Dienstag Gefechte zwischen ukrainischen und russischen Truppen statt. Ukrainische Truppen sollen inzwischen mehrere russische grenznahe Ortschaften kontrollieren.

Neue Drohnenangriffe in der Nacht

In der Nacht setzte die Ukraine ihre Angriffe auf feindliches Territorium offenbar fort: Die russischen Behörden meldeten einen groß angelegten Drohnenangriff auf Lipezk - eine Region rund 200 Kilometer von der Grenze entfernt. "Lipezk ist einer massiven Drohnenattacke ausgesetzt", wurde der Gouverneur des Gebiets, Igor Artamonow, von der russischen Staatsgagentur Tass zitiert.

Er habe den Notstand erklärt, um die Folgen der massiven Explosionen zu beseitigen, schrieb Artamonow bei Telegram. Vier Dörfer um den Militärflughafen wurden evakuiert. In Lipezk und im Umland wurde der öffentliche Nahverkehr gestoppt.

Es kam wegen Schäden an einer Energieanlage zu Stromausfällen. Sechs Menschen seien infolge der Angriffe verletzt worden. Der Militärflughafen liegt gut 280 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Luftalarm auch in anderen Regionen

Luftalarm wurde ebenfalls in den benachbarten Gebieten Kursk, Brjansk, Belgorod und Woronesch ausgelöst. Mehr als 70 Drohnen seien abgefangen worden, teilten die Behörden mit.

Auch auf der annektierten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim wurden Angriffe verzeichnet. Drei Drohnen und eine Rakete des Typs "Neptun" seien über dem Meer vor der Hafenstadt Sewastopol abgeschossen worden, teilte der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Großstadt, Michail Raswoschajew, mit. Zudem seien auch drei Seedrohnen zerstört worden. Über Schäden ist bislang nichts bekannt.