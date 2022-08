Besetztes ukrainisches AKW IAEA-Delegation erreicht Saporischschja Stand: 31.08.2022 15:23 Uhr

Eine Delegation der Internationalen Atomenergieagentur IAEA hat die Stadt Saporischschja erreicht. Von dort aus sollen die Fachleute zum gleichnamigen Atomkraftwerk fahren. Unterdessen gab es erneut Beschuss in der Gegend um das AKW.

Auf dem Weg zum ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja ist ein Expertenteam der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA) in der gleichnamigen Stadt in der Südukraine eingetroffen. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete von einem Konvoi aus rund 20 Fahrzeugen, darunter auch ein Rettungswagen, die in Saporischschja ankamen.

Die Ukraine und Russland beschuldigten sich unterdessen erneut gegenseitig, die Gegend um das Kraftwerk beschossen zu haben.

Wieder Beschuss auf Gebiet um Atomkraftwerk

Die IAEA-Delegation traf zunächst den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Hauptstadt Kiew. Nach dem Aufbruch des IAEA-Teams von dort aus wurde die Stadt Enerhodar, der Standort des Atomkraftwerks, nach ukrainischen Angaben von der russischen Armee beschossen.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht mit Rafael Gross (2.v.r.), Generaldirektor der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA). Bild: dpa

Die Stadt am Dnipro werde von den Russen mit Granaten angegriffen, erklärte der Chef der Militärverwaltung des am gegenüberliegenden Flussufer liegenden Bezirks Nikopol, Ewhen Jewtuschenko, bei Telegram. Er sprach von einer "gefährlichen" Situation.

Der aus der Stadt geflohene Bürgermeister Dmytro Orlow verbreitete ebenfalls auf Telegram Bilder des Rathauses von Enerhodar mit beschädigter Fassade. Das Gebäude ist nur einige Kilometer von dem Atomkraftwerk entfernt.

Das russische Verteidigungsministerium warf seinerseits der ukrainischen Armee "Provokationen" vor, die darauf abzielten, "die Arbeit der IAEA-Mission zu stören". Ukrainischer Artillerie-Beschuss habe einen Tag zuvor "ein Gebäude zur Wiederaufbereitung radioaktiver Abfälle" auf dem Kraftwerksgelände "getroffen".

Zeitpunkt des Eintreffens am AKW noch unklar

Wann und wie das IAEA-Team das Atomkraftwerk Saporischschja erreichen wird, war noch unklar. Die Stadt Saporischschja ist normalerweise zwar nur zwei Autostunden von der Anlage entfernt, auf dem Weg muss der IAEA-Konvoi aber von Russland besetzte Gebiete durchqueren.

Laut der russischen Nachrichtenagentur Tass soll das IAEA-Team am Donnerstag in dem Kraftwerk eintreffen. Nach Angaben von Grossi erhielt das Team Sicherheitsgarantien von beiden Seiten.

Das ukrainische Außenministerium forderte Russland unterdessen auf, den Beschuss der vorgesehenen Reiseroute der IAEA-Delegation einzustellen. "Die russischen Besatzungstruppen müssen aufhören, die Korridore zu beschießen, die von der IAEA-Mission genutzt werden sollen, und dürfen ihre Aktivitäten in der Anlage nicht behindern", schrieb der Ministeriumssprecher Oleh Nikolenko auf Facebook.

Warnung vor nuklearer Katastrophe

Das AKW Saporischschja ist mit seinen sechs Reaktoren und einer Nettoleistung von 5700 Megawatt das größte Atomkraftwerk Europas. Vor dem Krieg arbeiteten dort mehr als 10.000 Menschen. Seit Anfang März wird es von russischen Truppen kontrolliert.

In den vergangenen Wochen war die Gegend des AKW wiederholt beschossen worden, wofür sich Kiew und Moskau gegenseitig verantwortlich machten. Der Beschuss nährte die Furcht, dass es in Saporischschja zu einer ähnlichen Atomkatastrophe kommen könnte wie 1986 im ukrainischen, damals zur Sowjetunion gehörenden Tschernobyl.

IAEA-Chef Grossi hatte über Monate Zugang für seine Kontrolleure zum Atomkraftwerk Saporischschja gefordert - und Anfang August vor der "sehr realen Gefahr einer nuklearen Katastrophe" gewarnt.

Nun sagte Grossi in Saporischschja, Ziel der Mission sei es, "einen Atomunfall zu verhindern". Das Team sei nach sechsmonatigen Bemühungen "endlich in Bewegung". Die Experten wollen nach seinen Angaben mehrere Tage in dem AKW bleiben. Dort sollen sie sich ein Bild von der Lage im Kraftwerk machen und mit den verbliebenen ukrainischen Mitarbeitern reden.