EU-Parlament Ukrainisches Volk erhält Sacharow-Preis Stand: 19.10.2022 17:05 Uhr

Für seine Kämpfe und Leiden erhält das ukrainische Volk vom EU-Parlament den diesjährigen Sacharow-Preis. Der Preis wird an Personen und Organisationen verliehen, die sich für Menschenrechte einsetzen.

Das ukrainische Volk, vertreten durch seinen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, erhält in diesem Jahr den Sacharow-Menschenrechtspreis des Europaparlaments.

Die Auszeichnung sei für die Ukrainer, die vor Ort kämpften, für diejenigen, die fliehen mussten. Und für diejenigen, die Verwandte und Freunde verloren hätten, begründete die Parlamentspräsidentin Roberta Metsola die Vergabe. Sie sagte: "Ukrainer verteidigen seit Monaten heldenhaft ihr Leben, ihre Familien und ihre Freiheit. Sie riskieren ihr Leben auch für Europa und die Werte, an die wir alle glauben. Für Frieden und Demokratie".

Nominiert waren auch der inhaftierte Wikileaks-Gründer Julian Assange und die kolumbianische Wahrheitskommission.

Menschenrechte und Demokratie fördern

Der Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit wird seit 1988 jährlich vom Europäischen Parlament vergeben. Er zeichnet Persönlichkeiten und Institutionen aus, die sich besonders für Menschenrechte und den Schutz von Minderheiten, für die Achtung des Völkerrechts und für geistige Freiheit einsetzen. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert. Benannt ist die Auszeichnung nach dem sowjetischen Physiker und Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow (1921-1989).

Die EU-Abgeordneten wollen mit ihr die Menschenrechte und Demokratie in aller Welt fördern. Zu den prominentesten Preisträgern gehören der ehemalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan (1938-2018) und Südafrikas Ex-Staatspräsident und Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela (1918-2013). 2021 ging die Auszeichnung an den russischen Oppositionellen und Anti-Korruptions-Aktivisten Alexei Nawalny, 2020 an die demokratische Opposition in Belarus.

Die Verleihungszeremonie findet am 14. Dezember in Straßburg statt.