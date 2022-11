Krieg gegen die Ukraine Russland ordnet Rückzug aus Cherson an Stand: 09.11.2022 16:45 Uhr

Die Gegenoffensive der Ukraine in der Region Cherson hat offenbar Erfolg: Russland will seine Truppen aus dem annektierten Gebiet zurückziehen - das ordnete Verteidigungsminister Schoigu an. Die Soldaten sollen nun das Ostufer des Dnipro halten.

Russland hat den Rückzug seiner Truppen westlich des ukrainischen Flusses Dnipro um die Stadt Cherson im Süden des Landes angeordnet. Das teilte Verteidigungsminister Sergej Schoigu mit. General Sergej Surowikin erklärte ergänzend, beabsichtigt sei, dass die Streitkräfte sich auf das Halten des Ostufers des Flusses konzentrieren sollten.

Es bestehe die Gefahr, dass das Gebiet am Westufer überschwemmt werde und die russischen Truppen dort eingekesselt würden. Bislang hätten rund 115.000 Menschen die Region bereits verlassen. Es sei unmöglich, die Stadt Cherson noch zu versorgen.

Besatzer melden heftige Kämpfe

Bevor die Entscheidung aus Moskau bekannt wurde, hatte der von Russland eingesetzte Vizeverwalter Kirill Stremoussow in der Region Cherson von heftigen Kämpfen um die Stadt Snihuriwka berichtet. Ukrainische Truppen hätten dort an einer Eisenbahnstrecke etwa 50 Kilometer nördlich der Stadt Cherson Fuß gefasst.

In einer anderen Mitteilung erklärte er, russische Truppen hätten den Vorstoß zurückgeschlagen. Cherson ist bisher die einzige Gebietshauptstadt, die Russland nach der Invasion besetzt hatte, und jetzt Ziel einer ukrainischen Gegenoffensive ist.