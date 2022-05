Erster Prozess wegen Gräueltaten Russischer Soldat zu lebenslanger Haft verurteilt Stand: 23.05.2022 12:27 Uhr

Im ersten Kriegsverbrecherprozess in der Ukraine ist ein russischer Soldat zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Angeklagte hatte gestanden, einen unbewaffneten Zivilisten getötet zu haben.

Im ersten ukrainischen Kriegsverbrecherprozess ist ein russischer Soldat zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht in Kiew sah es als erwiesen an, dass der 21-jährige Panzersoldat einen 62 Jahre alten Zivilisten in der Region Sumy erschossen hatte. Es war der erste Prozess wegen russischer Gräueltaten in der Ukraine.

Der Verurteilte hatte die Tat gestanden und ausgesagt, ihm sei die Tat von einem Vorgesetzten befohlen worden. Der Mann habe mit seinem Handy telefoniert. Der Vorgesetzte habe gesagt, er könne dabei Positionen der russischen Soldaten an ukrainische Truppen weitergeben, deshalb solle er erschossen werden. Daraufhin habe der Soldat dem Mann in den Kopf geschossen.