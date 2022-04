Ukraine-Krieg Ultimatum für Kämpfer in Mariupol Stand: 17.04.2022 08:53 Uhr

Für Mariupol sind es entscheidende Stunden. Die russische Armee hat den verbliebenen ukrainischen Kämpfern bis zum Mittag Zeit gegeben, sich zu ergeben. Der ukrainische Präsident Selenskyj droht mit dem Abbruch der Friedensverhandlungen.

Die russische Armee hat ihre Attacken auf ukrainische Städte fortgesetzt. Sie habe Luftangriffe auf die heftig umkämpfte Hafenstadt Mariupol geflogen, teilte der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht mit. Beschuss hätte es auch im Bereich des Hafens gegeben. Die ukrainische Seite vermutet zudem, dass sich russische Einheiten auf eine Marineoperation zur Landung in Mariupol vorbereiten.

Russland hatte am gestrigen Samstag erklärt, dass die Stadt bereits praktisch unter Kontrolle seiner Einheiten stehe. Rund 2500 ukrainische Kämpfer seien noch in dem Stahlwerk Asowstal eingekesselt. In der Nacht riefen die russischen Streitkräfte die verbliebenen ukrainischen Soldaten auf, sich angesichts der "katastrophalen Situation" im Stahlwerk im Laufe des Vormittags zu ergeben.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Ultimatum bis zum Mittag

"Wir garantieren, dass das Leben all derer, die ihre Waffen niederlegen, verschont wird", zitierte die Nachrichtenagentur Tass den russischen Generaloberst Michail Misinzew. Dazu müssten die Kämpfer das Stahlwerk ohne Waffen zwischen 6.00 Uhr und 13.00 Uhr Moskauer Zeit (5.00 Uhr und 12.00 Uhr MESZ) verlassen. Von ukrainischer Seite kam bislang keine Reaktion auf das Ultimatum.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte Moskau zuvor mit einem Ende der Friedensverhandlungen gedroht, falls die ukrainischen Soldaten in Mariupol getötet werden sollten. Von den westlichen Partnern forderte er in der Nacht Unterstützung bei den Verhandlungen um Mariupol, um eine diplomatische Lösung der Situation zu finden. Für eine militärische Lösung brauche die Ukraine hingegen schwere Waffen, auch Flugzeuge müssten geliefert werden, damit die Armee den Druck auf Mariupol verringern könne.

Charkiw unter Beschuss

Auch anderswo gab es Kämpfe: In dem Generalstabsbericht aus Kiew hieß es, die Teilblockade der Millionenstadt Charkiw im Osten des Landes und der Beschuss von Wohngebieten dort dauere an. Es wird zudem davor gewarnt, dass auch Raketenangriffe auf die Regionen Tschernihiw im Norden und Sumy im Nordosten möglich seien. Von dort hatten sich russische Truppen jüngst zurückgezogen.

In der Hauptstadt Kiew war am Morgen mindestens eine Explosion zu hören, wie Medien meldeten. Nach Angaben des stellvertretenden Bürgermeisters Mykola Povoroznyk sei aber lediglich das Luftabwehrsystem der Stadt zu hören gewesen, das Angriffe verhindert hätte.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen appellierte an die EU-Länder, der Ukraine schnell Waffen zu liefern. Dabei unterscheide sie nicht zwischen schweren und leichten Waffen, sagte von der Leyen der "Bild am Sonntag". "Die Ukraine muss das bekommen, was sie zur Verteidigung braucht und was sie handhaben kann."

Aus den USA trafen unterdessen erste Teile des jüngsten Unterstützungspakets an Waffen und Munition in der Ukraine ein, wie der TV-Sender CNN unter Berufung auf einen Beamten im Weißen Haus berichtete. Washington hatte am Mittwoch Kiew weitere Waffen und Munition im Wert von bis zu 800 Millionen Dollar (740 Millionen Euro) zugesagt - darunter auch Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge und Hubschrauber.