Krieg in der Ukraine Weitere Angriffe auf Großstädte Stand: 03.03.2022 05:33 Uhr

Russland hat die großen Städte der Ukraine weiter unter Beschuss genommen. In Kiew wurde der Luftalarm ausgelöst, Explosionen erschütterten die Metropole. Die russische Armee konnte die Großstadt Cherson einnehmen.

Russland hat seine Angriffe auf die großen Städte der Ukraine weiter fortgesetzt. In der Hauptstadt Kiew kam es zu mehreren schweren Explosionen. Der Agentur Unian zufolge wurde Luftalarm ausgelöst. Die Bewohner seien aufgerufen worden, sofort Schutz zu suchen, hieß es. Auf Videos, die in sozialen Netzwerken geteilt wurden, waren mächtige Detonationen zu sehen. Zunächst war unklar, ob es sich etwa um einen Luftangriff handelt und was die Ziele gewesen sein könnten.

Bereits zuvor war beim Einschlag eines Geschosses südlich des Hauptbahnhofs von Kiew mindestens ein Mensch verletzt worden. Ein Mann sei mit einer Schrapnellwunde am Bein ins Krankenhaus gebracht worden, teilten die örtlichen Behörden mit. Ukrainische Medien berichteten zudem über Kämpfe in Vororten der Millionenstadt. Dabei soll ein russisches Flugzeug abgeschossen worden sein. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb im Nachrichtenkanal Telegram: "Der Feind versucht, in die Hauptstadt durchzubrechen."

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Russen nehmen Cherson ein

Mittlerweile ist die erster Großstadt in der Hand Russlands. Die ukrainischen Behörden bestätigten, dass die russische Armee die Hafenstadt Cherson im Süden eingenommen hat. Regionalverwaltungschef Gennady Lakhuta schrieb im Mitteilungsdienst Telegram, russische "Besatzer" seien in allen Stadtteilen und "sehr gefährlich". Cherson ist die erste Großstadt, die Russland seit dem Einmarsch in die Ukraine vor einer Woche erobert hat. Die russische Armee hatte die Einnahme von Cherson bereits gestern gemeldet.

Chersons Bürgermeister Igor Kolychajew schrieb auf Facebook, er habe den Russen "keine Versprechungen gemacht" und sie "aufgefordert, nicht auf Menschen zu schießen". Kolychajew rief eine Ausgangssperre aus und verhängte Beschränkungen über den Fahrzeugverkehr. Die Regierung in Kiew hatte zuvor Berichte zurückgewiesen, wonach die Stadt von der russischen Armee eingenommen worden sei. Die Kämpfe in der Hafenstadt würden weiter andauern.

Stromversorgung bricht in Mariupol zusammen

Auch die Hafenstadt Berdjansk wurde bereits von russischen Truppen erobert, ein Angriff auf die strategisch wichtige Hafenstadt Mariupol läuft. Die Stadt sei über 14 Stunden ununterbrochen angegriffen worden, sagte Bürgermeisters Wadym Boitschenko in einem auf Telegram veröffentlichten Video. "Heute wollen sie uns einfach alle vernichten". Auch Wohngebäude würden von der russischen Armee beschossen.

Nach den jüngsten Luftangriffen sei die Stadt mit rund 440.000 Einwohnern ohne Licht, ohne Wasser und ohne Heizung, schilderte er. "Unsere Stadtwerke werden darangehen, die kritische Infrastruktur wiederherzustellen." Den Behörden zufolge sind in Mariupol bei Luftangriffen mittlerweile mehr als 130 Menschen verletzt worden. Die Angaben ließen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

Neben dem Hafen wurden nach Angaben von Behördenvertretern auch zivile Ziele angegriffen, darunter eine Entbindungsstation und eine Schule. Es gebe Angriffe auf Gebiete, in denen es "keine militärische Infrastruktur" gebe, sagte der Chef der regionalen Militärverwaltung, Pawlo Kyrylenko. Boitschenko warf der russischen Armee vor, Zivilisten am Verlassen der Stadt hindern zu wollen. Die russische Armee rückt derzeit von zwei Seiten entlang der Küste am Asowschen Meer vor - von der annektierten Halbinsel Krim und von der russischen Grenze aus. Die Einnahme von Mariupol würde einen Zusammenschluss der russischen Truppen erleichtern.

Bitte um Feuerpause in Charkiw

Die ostukrainische Millionenstadt Charkiw erlebte ebenfalls erneut Angriffe. Dort schlugen demnach zwei Raketen in ein Verwaltungsgebäude ein. Dabei soll auch die Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale nicht näher beschriebene Schäden erlitten haben. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Die Ukraine fordert Russland zu einer Feuerpause in den Regionen Charkiw und Sumy auf, um Zivilisten in Sicherheit bringen zu können. In Korosten nördlich der Stadt Schytomyr starben nach Angaben der Verwaltung zwei Menschen bei einem Luftangriff auf einen großen Kontrollpunkt. Fünf Menschen wurden verletzt.