Krieg gegen die Ukraine Im ersten Zug von Kiew nach Kramatorsk Stand: 16.10.2022 20:37 Uhr

Seit dem Raketenangriff auf den Bahnhof von Kramatorsk im April gab es keine Verbindung von Kiew dorthin. Nun ist der erste Zug wieder die Strecke gefahren. Aber das Risiko reist mit.

Von Andrea Beer, ARD-Studio Kiew

"Ich bin soweit", sagt Inna Jampolez leise, als der Zug in den Bahnhof einfährt. Ihr Rollkoffer und die bleischwere karierte Tasche stehen schon bereit, als sie das rot-weiße Bahnhofs-Gebäude mit der blauen Schrift lesen kann: Kramatorsk.

"Ich habe so lange gewartet und mich so sehr nach diesem Ort gesehnt", sagt die 53-jährige schmale Frau in der schwarzen Lederjacke. Sie kann kaum glauben, dass sie nach sechs Monaten wieder zu Hause im Donbass ist. Nach der russischen Großinvasion im Februar verlor sie ihre Arbeit als Schneiderin. Sie floh Ende März zu Verwandten nahe Kiew.

Mehr als 600 Kilometer Richtung Osten

"Es war schrecklich", erzählt sie. "Ich habe es sehr schlecht verkraftet, als wir so stark beschossen wurden. Für mich war das sehr schlimm. Wir sind mit einem Evakuierungszug von hier Richtung Slowjansk gefahren."

Inna Jampolez kehrt mit dem ersten Zug in ihre Heimatstadt Kramatorsk zurück.

Rund sechs Stunden zuvor steigt Jampolez am Hauptbahnhof in Kiew ein. Früh am Morgen ist es noch dunkel, als der silberne Zug der ukrainischen Eisenbahn aus dem Bahnhof losrollt. Mehr als 600 Kilometer in Richtung Osten, über Poltawa und Slowjansk bis nach Kramatorsk in der Region Donezk im Donbass.

Kiew - Kramatorsk. Zum ersten Mal seit dem russischen Raketenangriff auf den Bahnhof Kramatorsk Anfang April mit 62 Toten bietet die Bahn diese Strecke wieder an. Ein Teil der Führungsriege der ukrainischen Eisenbahn fährt mit.

Erste Zugfahrt seit April

Bahn-Personalvorstand Oleksandr Pertsovskyj ist für rund 230.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich und hat es sich in einem der blaubezogenen Sitze bequem gemacht. Während am Fenster eine farbenfrohe Herbstlandschaft vorbeizieht, betont der bärtige Mittvierziger die große Symbolkraft dieser ersten Zugfahrt seit April von Kiew nach Kramatorsk:

Diese Fahrt symbolisiert auch die Einheit unseres Landes. Am Morgen sind wir in Kiew abgefahren und mittags sind wir schon in Kramatorsk. Die Reise ist nicht mehr oder weniger gefährlich als alle Zugreisen hier in der Ukraine, denn in diesem Land wird ja alles angegriffen. Wir können also nicht sagen, dass die Fahrt kein Risiko ist. Aber wir können genauso wenig sagen, dass das Risiko größer ist als in Charkiw oder Kiew. Das hat ja auch die jüngste Zeit gezeigt. Wir können als Land alles herunterfahren und in den Schutzräumen beten. Aber wir sollten die Risiken akzeptieren, intelligent mit ihnen umgehen und versuchen, die Verbindungen innerhalb des Landes aufrechtzuerhalten.

Mit im Zug: Personalvorstand der ukrainischen Bahn Oleksandr Petsowskyj.

Tiefe Sehnsucht nach Hause

Ein paar Waggons weiter sitzt Vita Srelych. Sie steigt in Poltawa in Richtung Charkiw um, wo ihr alter Vater wohnt. Die ganze Familie sei auseinander gerissen worden - bis hin nach Kanada, wo ihre Tochter nun wohnt, erzählt die Kindergärtnerin. Ende März floh sie mit ihrer Familie aus der inzwischen russisch besetzten Hafenstadt Mariupol. Keine zehn Pferde würden sie jetzt in den Donbass bringen, ans Endziel der Fahrt.

Aber die tiefe Sehnsucht nach Hause, die verspürt sie auch: "Es hat eine große Bedeutung, nach Hause zu fahren. Dorthin möchtest du, auch wenn dein Haus zerstört ist. Unser Mariupol haben sie nicht gerettet."

Die Eisenbahn ist noch wichtiger

Evakuierungen werden inzwischen nicht mehr offiziell gezählt, da sich das Verhalten der Menschen geändert habe, so Bahnvorstand Oleksandr Perzowkzyj. Bei vermehrten russischen Angriffen würden Menschen oft nur für eine Weile wegfahren, wie zum Beispiel aus der ukrainisch kontrollierten Stadt Saporischschja. Dort seien tausende Fahrkarten verkauft worden.

Als Transportmittel ist die ohnehin wichtige Eisenbahn seit dem russischen Großangriff auf die Ukraine noch wichtiger geworden. Da für Passagierflüge der Luftraum gesperrt ist, nehmen mehr Menschen den Zug. Es wird humanitäre Hilfe und zum ersten Mal seit 20 Jahren auch wieder Post transportiert. Zu Transporten - auch westlicher - Waffen mit der Bahn an die Front gibt der Personalvorstand keinen offiziellen Kommentar ab.

Mindestens 260 Bahnmitarbeitende getötet

Hunderte Schienenkilometer, zahlreiche Bahnhofsgebäude und viel Infrastruktur der ukrainischen Eisenbahn wurden seit Februar von Russland zerbombt. Mindestens 260 Bahn-Mitarbeitende kamen bei der Arbeit ums Leben fast 490 wurden verletzt und mehr als 100 verloren ihre Häuser und Wohnungen. Die tatsächlichen Zahlen liegen höher, vermutet Bahn-Vorstandsmitglied Oleksandr Pertsovskyj, denn verlässliche Informationen aus den russisch besetzten Gebieten gibt es nicht.

Vorne in der Fahrerkabine schaut Zugführer Mychail Karpetz durch eine Scheibe mit Einschusslöchern und Sprüngen. Wegen Lieferschwierigkeiten wurde sie bisher nicht repariert. "Es wäre gelogen, wenn ich sage, dass ich keine Angst habe", meint der blonde Mann im weißen Hemd freundlich.

Rund 3,8 Millionen Menschen hat die Bahn in den letzten Monaten evakuiert. Eisenbahner Karpetz erlebt das Leid der Menschen hautnah mit, so wie im März bei Kiew: "Mir wurde ein Kind durchs Fenster gereicht, von Eltern, die keinen Platz im Zug bekommen hatten. Mit Tränen in den Augen haben sie mir das Kind gegeben und gesagt, dass ich es Ehrenamtlichen in Lwiw geben soll. Die Mutter haben wir dann auch mitgenommen, den Vater aber nicht."

Im Zug Kiew - Kramatorsk sind die Scheiben unter anderem durch Beschuss beschädigt.

Ukrainische Züge sind meist pünktlich

Nach der Ankunft zieht Inna Jampolez ihren Rollkoffer durch den Bahnhof von Kramatorsk. Vorbei an dem Gedenkstein, der an die 62 Toten des russischen Angriffs Anfang April erinnert. Sie sucht nun Arbeit, freut sich auf Familie und Freunde und sagt zum Abschied ihren größten Wunsch: "Ich möchte einfach nur, dass der Krieg zu Ende ist."

Trotz Beschusses und Zerstörung - ukrainische Züge sind meist pünktlich. Auch der Zug zurück aus Kramatorsk erreicht Kiew am späteren Abend rechtzeitig ohne Zwischenfälle. Doch alle wissen: Das Risiko fährt immer mit.