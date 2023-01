Krieg gegen die Ukraine Neue Welle von russischen Angriffen Stand: 26.01.2023 12:29 Uhr

Die Ukraine hat eine weitere Welle russischer Raketenangriffe gemeldet. Laut Kiew wurde dabei ein Mensch getötet und zwei weitere verletzt. In Odessa wurde demnach die Energie-Infrastruktur beschädigt.

Die Ukraine hat mehrere russische Raketenangriffe im Land gemeldet. Laut Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko wurde infolge des Angriffs ein 55-jähriger Mann getötet, zwei weitere Menschen wurden verletzt. Das teilte Klitschko im Nachrichtendienst Telegram mit.

Demnach sei eine Rakete in ein Gebäude eingeschlagen, das aber nicht als Wohnhaus diene. Die Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden. Klitschko rief die Bürger auf, in Schutzräumen zu bleiben Es war der erste Todesfall durch einen Raketenangriff in Kiew seit Silvester.

Der Leiter der Kiewer Stadtverwaltung Serhij Popko sagte, 15 Marschflugkörper seien abgeschossen worden. Er sagte, die Raketen seien "in Richtung Kiew" abgefeuert worden, erklärte aber nicht, ob die Hauptstadt selbst ein Ziel sei.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Angriffe auf Odessa - Probleme mit der Stromversorgung

Auch aus anderen Regionen wurden Angriffe gemeldet: In den Gebieten Odessa und Winnyzja gab es Berichte über Treffer von Objekten wichtiger Infrastruktur. Der Gouverneur der Region Odessa, Maksym Martschenko, berichtete von Schäden an der Energie-Infrastruktur. Diese hätten zu erheblichen Problemen bei der Stromversorgung geführt. Verletzte habe es nicht gegeben, die Bewohner sollten jedoch in den Schutzräumen bleiben. Auch der Gouverneur von Winnyzja berichtete von Angriffen. Die Behörden riefen die Menschen auf, unbedingt den Luftalarm ernst zu nehmen.

Russland führt seit über elf Monaten Krieg gegen die Ukraine. Seit Oktober greift das russische Militär immer wieder gezielt die Energieversorgung des Landes mit Raketen und Drohnen an. Immer wieder kommt es großflächig zu Stromausfällen.

Deutsche Panzerlieferungen ab März möglich

Gestern hatten Deutschland und die USA angekündigt, der Ukraine Kampfpanzer zu liefern. Diese könnten der Ukraine nach Ansicht von Experten helfen, russische Invasionstruppen zurückzudrängen.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sagte, die Ausbildung ukrainischer Soldaten am Schützenpanzer Marder solle noch im Januar in Deutschland beginnen. Kurz darauf solle auch das Training am Kampfpanzer "Leopard 2" beginnen. Er erwarte, dass eine erste Kompanie "Leopard"-Panzer Ende März oder Anfang April in der Ukraine sei. Ein genaues Datum könne er nicht nennen.