Weiter heftige Kämpfe Ukraine meldet Befreiung von Irpin Stand: 29.03.2022 07:34 Uhr

Die Ukraine meldet die Rückeroberung der Stadt Irpin bei Kiew. In Tschernihiw bahnt sich die nächste humanitäre Katastrophe an. Die UN starten eine Initiative für eine humanitäre Waffenruhe.

In dem Ort Irpin, im Nordwesten der ukrainischen Hauptstadt Kiew, liefern sich die ukrainischen Streitkräfte erbitterte Gefechte mit den russischen Truppen - seit Wochen. Heute Nacht konnte der Präsident Wolodymyr Selenskij einen Erfolg verkünden: "Unsere Verteidiger rücken in der Region Kiew vor. Sie gewinnen die Kontrolle über das ukrainische Territorium zurück und haben Irpin befreit. Aber es ist noch zu früh darüber zu reden, dass dieser Teil der Region sicher ist. Die Kämpfe gehen weiter."

Seit einigen Tagen meldet der ukrainische Generalstab, dass es in den Vororten von Kiew gelinge, sogar einige Geländegewinne zu machen. Die Präsenz des russischen Militärs bleibt aber offenbar weiterhin groß, auch nach Erkenntnissen ausländischer Geheimdienste.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Tschernihiw abgeschnitten

Nur 150 Kilometer nördlich von Kiew droht eine neue humanitäre Katastrophe - in der Stadt Tschernihiw. Nahe der belarusischen und russischen Grenze ist das einst schmucke Städtchen seit Tagen ohne Strom und unter starkem Beschuss. Seit eine wichtige Autobahnbrücke in die Stadt zerstört wurde, ist es nahezu unmöglich, Lebensmittel und Medikamente nach Tschernihiw zu bringen.

Auch in den Gebieten Sumy, Charkiw, Donbass und im Süden der Ukraine bleibe die Lage "sehr schwierig". Die ukrainischen Streitkräfte erklärten, man sei dabei, den russischen Vormarsch auf die Großstadt Slowjansk im Gebiet Donezk im Südosten des Landes zu stoppen. Auch um die rund eine Autostunde entfernte Kleinstadt Barwinkowe im Gebiet Charkiw seien Kämpfe im Gange.

Mariupol weiter abgeschnitten

Keine Entspannung gibt es auch in Mariupol. Zwar soll bislang laut Bürgermeister Vadim Bojtschenko rund 290.000 Stadtbewohnern inzwischen die Flucht gelungen sein. "Nach unseren Schätzungen sind aber etwa 160.000 Menschen immer noch in Mariupol", so Bojtschenko. "In der Stadt ist es unmöglich zu überleben, weil es überhaupt nichts gibt: kein Wasser, kein Licht, keine Wärme, keine Kommunikation." Nach Angaben ukrainischer Medien sollen 5000 Menschen während der Blockade bereits ums Leben gekommen sein.

Mariupol ist seit dem 1. März von den russischen Truppen eingekesselt. Nach Behördenangaben sind bis zu 90 Prozent der Gebäude zerstört. Seit Anfang der Belagerung konnte kein einziger Konvoi mit Hilfslieferungen Mariupol erreichen. Geflüchtete berichten, dass Leichen mitten auf der Straße liegen. Menschen werden beim Kochen am Feuer in ihren Höfen getötet.

UN starten Initiative für Waffenruhe

UN-Generalsekretär António Guterres hat eine Initiative zu sofortigen Sondierungen für eine mögliche "humanitäre Waffenruhe" in der Ukraine gestartet. Ziel ist, die Lieferung von dringend benötigten Hilfsgütern in umkämpfte Gebiete zu ermöglichen und den Weg für ernsthafte politische Verhandlungen zu bereiten, um den seit mehr als einem Monat andauernden Krieg zu beenden. Guterres sagte, er habe UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths gebeten, bei Russland und der Ukraine die Aussichten für eine Waffenruhe zu erkunden.