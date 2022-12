Zwei Amtsgebäude getroffen Zahlreiche Luftangriffe auf Kiew Stand: 14.12.2022 08:42 Uhr

Ukrainische Medien und Behörden melden zahlreiche Luftangriffe. In einem zentralen Bezirk von Kiew sollen laut Angaben der Stadtverwaltung Amtsgebäude beschädigt worden sein. Die USA erwägen die Lieferung des Patriot-Luftabwehrsystems.

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat es am Morgen mehrere Explosionen gegeben. Sie hätten sich im zentralen Bezirk Schewtschenkiwskyj ereignet, schreibt Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegramm. Ukrainischen Medienberichten zufolge flogen Russlands Streitkräfte Drohnenangriffe auf die Drei-Millionen-Metropole und deren Umgebung. Zunächst war von Rakteteneinschlägen die Rede gewesen. Die Luftabwehr sei im Einsatz, teilten die Behörden mit. Luftalarm gab es in der Hauptstadt, dem umgebenden Gebiet und in Schytomyr und Winnyzja.

Zwei Amtsgebäude wurden beschädigt

Bei den Drohnen soll es sich laut Behördenvertretern in Kiew um Shahed-Drohnen aus iranischer Produktion handeln. Die seien bereits bei vorangegangenen Attacken auf Ziele im Land eingesetzt worden.

Schrapnelle aus einer Drohne hätten zwei Amtsgebäude im Bezirk Schewtschenko beschädigt, teilte zudem die Stadtverwaltung in ihrem Telegram-Kanal mit. Über mögliche Verletzte wurden keine Angaben gemacht. Regionalgouverneur Oleksiy Kuleba teilte mit, die ukrainischen Streitkräfte hätten über Kiew und Umgebung zehn Drohnen abgeschossen.

Die Meldungen über die Angriffe fallen in eine Phase, in der Russland die Ukraine in den jüngsten Wochen mit Luftangriffen überzogen hat, die vor allem auf die Infrastruktur des Landes zielen.

Es sollen erneut Shahed-Drohnen aus iranischer Produktion zum Einsatz gekommen sein. (Archivbild: Drohne des Typs Shahed-136) Bild: picture alliance/dpa/AP

USA wollen offenbar Patriot-Luftabwehrsystem liefern

Die ukrainische Regierung hatte angesichts zunehmender russischer Luftangriffe in den vergangenen Wochen immer wieder Luftabwehrsysteme vom Westen gefordert. Die USA wollen dem nach langem Zögern nun offenbar nachkommen und ein Patriot-Luftabwehrsystem zur Verfügung stellen.

Eine endgültige Entscheidung darüber könnte bereits in dieser Woche verkündet werden, berichteten die Zeitung "New York Times" und der Fernsehsender CNN unter Berufung auf US-Regierungsvertreter.

Das Weiße Haus müsse noch das endgültige grüne Licht geben. Dies könne noch in dieser Woche erfolgen. Die US-Armee bezeichnet die Patriots als ihr "am weitesten entwickeltes Luftverteidigungssystem". Die USA liefern bereits Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars und das Flugabwehrsystem Nasams in die Ukraine.

Kuleba erwartet russische Großoffensive

Währenddessen erwartet der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba eine neue russische Großoffensive im Januar oder Februar. "Ich denke, dass Russland seine Fähigkeit zu einer großen Offensive wahrscheinlich Ende Januar oder Anfang Februar wiederhergestellt haben wird - sie werden es versuchen und wir werden versuchen, es zu verhindern", sagte er bei einem Gespräch mit Pressevertretern in Kiew.