Krieg in der Ukraine Deutschland liefert Flugabwehrraketen Stand: 03.03.2022 08:21 Uhr

Deutschland will offenbar weitere Waffen an die Ukraine liefern. Das Wirtschaftsministerium genehmigte die Abgabe von 2700 Flugabwehrraketen vom Typ "Strela" aus ehemaligen NVA-Beständen.

Die Ukraine soll weitere Waffen aus Deutschland erhalten. Laut Informationen des ARD-Hauptstadtstudios hat das Wirtschaftsministerium die Abgabe von 2700 Flugabwehrraketen vom Typ "Strela" genehmigt. Zuvor hatten die Nachrichtenagenturen dpa und AFP sowie die "Süddeutschen Zeitung" darüber berichtet.

Dabei soll es sich um Waffen sowjetischer Produktion aus ehemaligen Beständen der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR handeln. Deutschland hatte zuvor einen Kurswechsel in der Ukraine-Krise vollzogen und die Streitkräfte des von Russland angegriffenen Landes mit schweren Waffen ausgerüstet.

Waffen anderer Bauart

Im Verteidigungsministerium lief nach dpa-Informationen seit Tagen eine Prüfung, ob und welche weiteren Waffen an die Ukraine abgegeben werden können.

Am Samstag hatte die Bundesregierung entschieden, 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ "Stinger" aus Bundeswehrbeständen so schnell wie möglich in die Ukraine zu liefern. Aus Kreisen der Bundesregierung wurde am Mittwoch erklärt, "Stinger" und die Panzerfäuste seien an die Ukraine übergeben worden.

Außerdem wurde den NATO-Partnern Niederlande und Estland die Lieferung von Waffen an die Ukraine genehmigt, die aus deutscher Produktion oder DDR-Beständen stammen.

Lob aus Kiew, Kritik aus Moskau

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte sich am Samstag erfreut über die angekündigte Lieferung deutscher Waffen gezeigt. ""Weiter so, Kanzler Olaf Scholz", schrieb Selenskyj auf Twitter.

Das russische Außenministerium kritisierte die Entscheidung der Bundesregierung, die Panzerabwehrwaffen und "Stinger" zu schicken. "Mit dieser Entscheidung weckt die BRD schon nicht nur die Geister des Kalten Krieges, sondern schon die des 'heißen Krieges'", sagte Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa. "Von deutschem Boden aus werden Waffen gegen russische Soldaten geschickt." Da seien die Worte von Kanzler Scholz bei seinem Treffen mit Putin in Moskau zur Versöhnung von Deutschen und Russen nach dem Zweiten Weltkrieg "besonders zynisch".