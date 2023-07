Krieg gegen die Ukraine Erneut Angriffe auf Odessa Stand: 19.07.2023 07:46 Uhr

Es war eine unruhige Nacht in der Ukraine: Es gab erneute Angriffe auf die Hafenstadt Odessa und Explosionen in Kiew. Unterdessen werden auf der Krim 2000 Menschen wegen eines Brands auf einem Militärgelände evakuiert.

Russland hat ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht erneut die südukrainische Region Odessa angegriffen. Es habe einen "massiven Angriff" gegeben, erklärte der örtliche Gouverneur Oleg Kiper im Onlinedienst Telegram. Einzelheiten nannte er zunächst nicht. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte später die Angriffe. Seit dem Auslaufen des Getreideabkommens am späten Montagabend war es die zweite Nacht in Folge mit Angriffen auf Odessa.

Bereits in der Nacht zum Dienstag hatte Russland die Region Odessa am Schwarzen Meer mit Luftangriffen überzogen. Russland habe im Lauf der vergangenen 24 Stunden sechs Marschflugkörper vom Typ Kalibr auf die Ukraine abgeschossen, teilte der ukrainische Generalstab in seinem Morgenbericht mit. Alle Kalibr seien abgefangen worden. Von 35 russischen Kampfdrohnen habe die ukrainische Luftabwehr 31 zerstört.

Der für den Getreideexport wichtige Hafen der Stadt setzt ukrainischen Angaben zufolge seine Arbeit auch während der Angriffe fort. Russland versuche, "die ganze Welt in Angst und Schrecken zu versetzen, vor allem diejenigen, die für den Getreidekorridor arbeiten wollen ... Ukraine, die Türkei und die Vereinten Nationen", sagt Serhij Bratschuk, Sprecher der Militärverwaltung von Odessa, auf Telegram. "Aber ich denke, dass alle normalen, vernünftigen Menschen auf uns schauen werden und sagen: Odessa hatte keine Angst, hat keine Angst und wird keine Angst haben - wir werden arbeiten."

Explosionen in Kiew

Am Montag war das von Russland nicht verlängerte Getreideabkommen nicht verlängert worden. Die Übereinkunft ermöglichte es der Ukraine, trotz des Krieges über das Schwarze Meer Getreide zu exportieren. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte angekündigt, auch ohne Sicherheitsgarantien Getreide auf dem Seeweg ausführen zu wollen - davor warnte jedoch Russland.

Auch in etlichen weiteren Gebieten der Ukraine gab es in der Nacht Luftalarm. Der Bürgermeister der Hauptstadt Kiew, Witali Klitschko, schrieb auf Telegram: "In Kiew sind Explosionen zu hören. Die Luftabwehr ist aktiv."

Brand auf Militärgelände auf der Krim

Nach einem Brand auf einem Militärgelände auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim müssen 2000 Menschen aus der näheren Umgebung evakuiert werden. Betroffen seien die Einwohner von vier Ortschaften, teilt der örtliche Gouverneur Sergej Axjonow per Telegram mit. Wegen des Feuers sei die Autobahn Tawrida gesperrt worden. Die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform schrieb, es habe Explosionen in einem Munitionsdepot auf dem Gelände gegeben.