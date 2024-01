Krieg gegen die Ukraine Kiew meldet Abschuss russischer Flugzeuge Stand: 15.01.2024 14:09 Uhr

Die ukrainische Luftwaffe will Russland einen schweren Schaden zugefügt haben: Zwei hochausgerüstete Flugzeuge seien nahe der Halbinsel Krim abgeschossen worden. Moskau schweigt zu dem Vorfall.

Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben zwei russische Flugzeuge über dem Asowschen Meer abgeschossen, die zur Aufklärung genutzt wurden. Ein Kremlsprecher sagte, es habe "keine Informationen dazu" und verwies auf das Verteidigungsministerium, das sich jedoch nur selten zu eigenen Verlusten äußert. Der ukrainische Oberbefehlshaber Walery Saluschny gratulierte der Luftwaffe zu der "perfekt geplanten Operation" gegen Russland.

Die abgeschossenen Flugzeuge seien bei der Aufklärung, der Identifikation von Zielen und der Koordination der Truppen eingesetzt worden. Wie Saluschny auf Telegram mitteilte, soll sich um ein A-50 Aufklärungsflugzeug und einen Il-22M-Bomber handeln, der auch als fliegende Kommandozentrale genutzt werden könne. Auch der Vizechef des Ausschusses für nationale Sicherheit, Verteidigung und Aufklärung im ukrainischen Parlament, Jurij Mysjagin, schrieb auf seinem Telegram-Kanal ebenfalls über den Angriff.

Video soll letzte Flugbewegungen der Maschinen zeigen

Oberbefehlshaber Saluschny postete zudem ein Video, das Luftbewegungen und das Verschwinden der beiden Flugzeuge über dem Asowschen Meer zeigen soll. Die russischen Streitkräfte sollen Berichten zufolge nur über knapp ein Dutzend A-50 und etwa gleich viele Il-22M verfügen. Die Flugzeuge von diesem Typ sollen auch mit teurer Spezialausrüstung ausgestattet sein.

Medienberichten zufolge ist die A-50 über dem südostukrainischen Gebiet Saporischschja von den Radaren verschwunden. Die Il-22M hingegen sei nach dem Beschuss noch in der südrussischen Stadt Anapa in der Nähe der Krimbrücke notgelandet. Der Pilot habe Krankenwagen zur Landestelle bestellt, berichtet RBK-Ukrajina unter Berufung auf angeblich abgefangenen Funk. Das Asowsche Meer ist ein Nebenmeer des Schwarzen Meeres und grenzt an ukrainisches sowie russisches Staatsgebiet und an die von Russland annektierte Halbinsel Krim.

Russische Militärblogger spekulierten zunächst, ob die russische Flugabwehr selbst für den Abschuss der Flugzeuge verantwortlich sei. Es habe seit Ausbruch des Krieges vor fast zwei Jahren mehrere solcher Fälle gegeben, schrieb der Blogger Rybar. Mit welchen Waffen der Abschuss über dem Asowschen Meer erfolgt sein soll, ist nicht bekannt.