Mehrere Verletzte Polizei tötet Angreifer vor Gericht in Istanbul Stand: 06.02.2024 12:19 Uhr

Bei einem Anschlag auf ein Istanbuler Gericht sind nach Regierungsangaben die beiden Angreifer getötet worden. Sie sollen einer linksextremistischen Partei angehören. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Die türkische Polizei hat nach offiziellen Angaben einen Terroranschlag auf ein Istanbuler Gerichtsgebäude abgewehrt. Die Angreifer, eine Frau und ein Mann, seien tot, teilte Innenminister Ali Yerlikaya auf der Plattform X mit.

Sie gehörten demnach der linksextremistischen Partei DHKP-C an, die bereits in der Vergangenheit Anschläge in der Türkei verübt hat. Sechs Menschen seien verletzt worden, darunter drei Polizisten, schrieb Yerlikaya weiter. Er dankte den Polizisten für ihren Einsatz.

Nach der Schießerei in Istanbul stehen Polizisten Wache vor dem Gerichtsgebäude.

Bereits 2015 Anschlag auf Gerichtsgebäude

Auf Bildern war zu sehen, wie Menschen panisch in das Gebäude flüchteten, während vor dem Gebäude Schüsse zu hören waren. Ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Gebäude.

Das Gerichtsgebäude war bereits in der Vergangenheit Schauplatz bewaffneter Übergriffe gewesen. Im Jahr 2015 war ein Staatsanwalt in dem Gerichtsgebäude getötet worden, nachdem die DHKP-C ihn als Geisel genommen hatte. Die DHKP-C wird in der Türkei, den USA und der Europäischen Union als terroristische Organisation eingestuft.

Die Gruppe reklamierte auch einen Selbstmordanschlag auf die US-Botschaft in Ankara im Februar 2013 für sich, bei dem ein türkischer Wachmann getötet und vier weitere Personen verletzt wurden.