"L'Italiano" Italienischer Sänger Toto Cutugno ist tot Stand: 23.08.2023 00:54 Uhr

In seinen Liedern bediente er typische Italien-Klischees - und war immer stolz darauf. Der "echte Italiener" sang sich mit seinen seichten Popnummern wie "L'Italiano" in die Herzen seiner Fans. Nun ist Toto Cutugno gestorben.

Zurück in die 1950er Jahre, in einen schmucklosen Übungssaal in La Spezia, Liguren. Hier entdeckt Toto Cutugno als kleiner Junge die Freude an der Musik - das erzählte der Sänger einmal in einem Interview.

Sein Vater habe ihn, als er neun Jahre alt war, zu einer Probe der Musikkapelle von La Spezia mitgenommen. "Ich habe mich in eine Ecke gehockt und mich verliebt", so Cutugno. "Der Kapellmeister hat das bemerkt und gesagt: Cutugno, warum bringen wir Deinem Sohn nicht ein Instrument bei, wenn er Musik so liebt?"

Salvatore, genannt Toto, Cutugno trommelt zuerst in der Musikkapelle. Später, als Schüler, macht er in Beat-Bands mit. Dann steigt er auf zu einer der Ikonen des Italo-Schlagers.

Zeitloser Italo-Schlager

Lasciatemi cantare - den Refrain seines Songs "L’Italiano" aus dem Jahr 1983 können viele heute noch mitsingen. Es ist, so Umfragen, eines der drei bekanntesten Lieder aller Zeiten in Italien. In dem Lied singt Cutugno über typische Italien-Klischees - über Spaghetti, Espresso, Fiat, über den Stolz, ein Italiener zu sein.

In einem Interview im italienischen Fernsehen wurde Toto Cutugno kurz vor seinem 75. Geburtstag gefragt, ob er nicht langsam genug habe von seinem Erfolgssong. Die Antwort Cutugnos: Nein, ganz im Gegenteil: "L’Italiano ist der Italiano, unvergleichlich. Ich empfinde mit ihm nur große Momente der Freude und der Rührung. Ich habe ihn geschrieben für alle Italiener im Ausland."

Er habe auf der Bühne versprochen, dass er diesen Song schreiben würde, sagte Cutugno - bei einem Konzert Anfang der 1980er Jahre in Kanada, zu dem tausende Auslandsitaliener gekommen waren. Danach, so Cutugno, habe er sich in einem Restaurant hingesetzt und mit dem Komponieren begonnen.

Einer der erfolgreichsten Musiker Italiens

Cutugno war mit über 100 Millionen verkaufter Tonträger einer der erfolgreichsten Musiker Italiens. Er selbst hat sich häufig darüber geärgert, dass ihn Musikkritiker abschätzig als ruffiano, bezeichneten - also frei übersetzt: als Schlagerfuzzi, statt als "echten Liedermacher".

Toto Cutugno hat fast alle seiner Lieder selbst komponiert und getextet, er hat außerdem über 300 Songs für andere Künstler geschrieben. 15-mal hat Cutugno am Sanremo-Festival teilgenommen, dem bedeutendsten Popmusik-Wettbewerb Italiens, einmal hat er Sanremo gewonnen. Er war Moderator verschiedenster Fernsehshows. Und: 1990 hat Cutugno für Italien den Eurovision Song Contest gewonnen. Mit einer Liebeserklärung an das Europa nach dem Mauerfall - Insieme, zusammen.

Er glaube an Europa, hat Cutugno vor einigen Jahren in einem Interview mit der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera gesagt. Europa müsse nicht zerschlagen, sondern gestärkt werden. In den vergangenen Jahren war es um den Sänger ruhiger geworden, er hatte gesundheitliche Probleme. Jetzt ist Toto Cutugno nach Angaben seines Managers nach langer Krankheit in Mailand gestorben.