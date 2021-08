Belarusische Leichtathletin Polen kritisiert "kriminellen Entführungsversuch"

Die polnische Regierung hat Belarus einen "kriminellen Entführungsversuch" der Sprinterin Timanowskaja vorgeworfen. Sie hatte zuvor von Polen ein Visum erhalten. International gab es Kritik an dem Vorfall.

Im Fall der belarussischen Olympia-Teilnehmerin Kristina Timanowskaja hat der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki Konsequenzen für die Führung in Minsk gefordert. Er sprach von einem "kriminellen Versuch, eine Sportlerin zu entführen, die kritisch gegenüber dem belarussischen Regime eingestellt ist". Die "Aggression der belarussischen Sicherheitsdienste auf japanischem Gebiet" müsse auf "entschiedenen Widerspruch der internationalen Gemeinschaft stoßen", forderte der Regierungschef in einem Facebook-Beitrag.

Morawiecki mahnte an, dass die Olympischen Spiele ein Symbol des Friedens und des Fairplays sein sollten. Die Sprinterin aus Belarus (Weißrussland) war laut der Opposition ihres Landes einer drohenden Entführung aus dem Olympia-Austragungsland entkommen. Sie erhielt inzwischen in der polnischen Botschaft in Tokio ein humanitäres Visum. Man sei bereit, ihr die Möglichkeit zu geben, ihre sportliche Karriere fortzusetzen, betonte Morawiecki.

Es wird erwartet, dass die 24-Jährige bereits Mitte der Woche in Warschau eintrifft. Polens Botschafter in Japan, Pawel Milewski, schrieb nach einem Treffen mit Timanowskaja bei Twitter: "Sie ist erschöpft, verängstigt, aber sehr dankbar für unsere Hilfe in dieser extrem schweren Zeit in ihrer Sportkarriere". Polen werde in Kooperation mit der japanischen Regierung weiter dafür sorgen, dass die Athletin sich "sicher und geschützt" fühle.

Neben Polen hatten auch Tschechien und Slowenien der Läuferin entsprechende Hilfe angeboten. Timanowskajas Ehemann Arseni Zhdanewitsch flüchtete nach eigenen Angaben aus Belarus und hält sich demnach in Kiew in der Ukraine auf.

Internationale Kritik an Belarus

Die EU-Kommission erklärte am Abend ihre Solidarität mit der Sportlerin. "Der Versuch, Kristina Timanowskaja mit Gewalt in ihr Heimatland zu bringen, ist ein weiteres Beispiel dafür, mit welcher Brutalität das Regime von Lukaschenko die Menschen in Belarus unterdrückt", sagte Kommissionssprecherin Nabila Massrali der Zeitung "Welt". Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erklärte, es sei nicht überraschend, dass "Sportler, die ihre Meinung äußern, zur Zielscheibe von Repressalien werden".

Das Auswärtige Amt verurteilte jede Form der Verfolgung und Einschüchterung der Zivilgesellschaft, "auch von Sportlerinnen und Sportlern", scharf. "Wir rufen die Behörden in Belarus dazu auf, die demokratischen Grundrechte zu achten", sagte eine Sprecherin in Berlin. Die US-Botschafterin für Belarus, Julie Fisher, dankte den japanischen und polnischen Behörden. Timanowskaja könne sich mit ihrer Hilfe den "Versuchen des Lukaschenko-Regimes entziehen", sie "zu diskreditieren und zu demütigen, weil sie ihre Meinung geäußert hat", schrieb Fisher bei Twitter.

Nach Kritik an Funktionären nach Hause geschickt

Eigentlich sollte Timanowskaja gestern im Olympiastadion in Tokio 200 Meter laufen, doch das Nationale Olympische Komitee von Belarus sperrte die Athletin nach ihrer Kritik an Verbandsfunktionären und wollte sie postwendend nach Hause schicken.

In einem Video, das die oppositionelle belarusische Athletenvertretung Belarusian Sport Solidarity Foundation (BSSF) am Sonntag veröffentlichte, erklärte sie, sie habe gegen ihren Willen aus Japan ausgeflogen werden sollen.

Ihr werde vorgeworfen, öffentlich Kritik an belarusischen Sportfunktionären geäußert zu haben, sagte Timanowskaja. Sie habe jedoch bei der japanischen Polizei um Schutz gebeten. Die BSSF sprach von einer versuchten "gewaltsamen" Ausreise.

Das belarusische NOK hatte erklärt, die Athletin scheide auf ärztliches Anraten wegen ihres "emotionalen und psychologischen Zustands" aus dem Wettbewerb aus. Timanowskaja bezeichnete das auf Instagram als "Lüge". Sie sei noch nicht einmal untersucht worden.

Nacht im Flughafenhotel verbracht

Nach Angaben des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) verbrachte Timanowskaja die Nacht "sicher und geschützt" in einem Hotel am Tokioter Flughafen Haneda. Mitarbeiter des Japanischen Organisationskommitees seien bei ihr gewesen, sagte IOC-Sprecher Mark Adams. "Das IOC in Tokio bleibt weiter mit ihr im Gespräch, die japanischen Behörden werden uns über die weiteren Schritte auf dem Laufenden halten."

IOC-Vertreter würden "noch einmal mit ihr sprechen, um zu erfahren, was sie tun will, und wir werden sie bei dieser Entscheidung unterstützen", erklärte Adams. Auch das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sei in den Fall miteinbezogen worden.

Man habe außerdem vom NOK ihres Landes einen schriftlichen Bericht eingefordert, sagte Adams. Zunächst müssten die genaueren Hintergründe und Einzelheiten zu dem Vorfall abgewartet werden. Die Sprinterin gehörte nach Angaben von Adams zu einer Gruppe von 16 belarusischen Athleten, die am Sonntag heimfliegen sollten. Grundsätzlich gilt wegen des Coronavirus, dass Sportlerinnen und Sportler spätestens zwei Tage nach ihren Wettkämpfen das Olympische Dorf verlassen müssen.

Angespannte Beziehungen zum IOC

Das belarusische Regime unter Präsident Alexander Lukaschenko geht seit Langem hart gegen Kritiker vor. Monatelange Proteste gegen die mutmaßlich gefälschten Ergebnisse der Präsidentschaftswahl vor einem Jahr hatten unter anderem zu Festnahmen geführt.

Im Dezember schloss das IOC Lukaschenko und dessen Sohn Viktor von allen Olympiaveranstaltungen aus. Das Komitee reagierte damit auf Beschwerden belarusischer Sportler, die sich wegen ihrer Unterstützung für die Opposition in ihrem Land diskriminiert sehen.

Im März erkannte das IOC zudem die Ernennung von Viktor Lukaschenko zum Vorsitzenden des belarusischen NOK nicht an. Dieser hatte seinen Vater abgelöst, der seit 1967 an der Spitze des Komitees stand.