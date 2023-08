Skandal um Fußballverbandschef Spanische Sportbehörde will Rubiales suspendieren Stand: 25.08.2023 19:44 Uhr

Sein ungefragter Kuss einer Spielerin schlug hohe Wellen - doch Spaniens Fußballverbandschef Rubiales weigert sich zurückzutreten. Nun beantragte die nationale Sportbehörde dessen Suspendierung. Und auch von anderer Seite wächst der Druck.

Die oberste spanische Sportbehörde CSD hat sich in den Fall Luis Rubiales eingeschaltet: Sie beantragte nach dem verweigerten Rücktritt beim Sportgerichtshof Tad die Suspendierung des spanischen Fußballverbandschefs.

Dies werde die Behörde noch am Freitag in die Wege leiten, sagte CSD-Chef Víctor Francos bei einer Pressekonferenz in Tarragona im Nordosten Spaniens. "Heute werden wir eine Beschwerde beim Tad einreichen, damit dieser beurteilen kann, ob ein schwerwiegendes Fehlverhalten vorliegt", sagte Francos. Er bat den Sportgerichtshof, bereits am Montag zusammenzukommen.

Rubiales hatte am vergangenen Sonntag bei der Siegerehrung der spanischen Fußball-Weltmeisterinnen in Australien die Spielerin Jennifer Hermoso ungefragt auf den Mund geküsst. Der Funktionär war anschließend immer stärker unter Druck geraten, viele hatten in Spanien seinen Rücktritt gefordert.

Rubiales inszeniert sich als Opfer

Der Weltverband FIFA hatte ein Disziplinarverfahren gegen den 46-Jährigen eingeleitet. Am Freitag war deshalb bei einer Krisensitzung des Fußballverbandes ein Rücktritt von Rubiales erwartet worden. Der verweigerte diesen Schritt jedoch überraschend. In seiner von Politikern und Sportlern in Spanien heftig kritisierten Rede inszenierte sich Rubiales daraufhin als Opfer einer Hetzjagd.

Die Sportbehörde wirft Rubiales "sehr schweres" Fehlverhalten vor. Dies berechtigt die CSD nach Artikel 62 des Sportgesetzes dazu, Rubiales zu suspendieren, sobald das Sportgericht die Beschwerde zur Prüfung annimmt, wie die Zeitung "AS" schrieb.

Auch von Seiten der Nationalspielerinnen wächst der Druck auf den Fußballverbandschef: Viele von ihnen erklärten, sie würden so lange nicht mehr spielen, bis Rubiales sein Amt nicht mehr inne habe. 56 Spielerinnen unterzeichneten eine entsprechende Erklärung.