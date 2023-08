Finale gegen England Spanien gewinnt Fußball-WM der Frauen Stand: 20.08.2023 14:20 Uhr

Dank eines Treffers von Kapitänin Olga Carmona gewinnt Spanien erstmals die Fußball-WM der Frauen gegen England. Trotz 13 Minuten Nachspielzeit blieb es auch in der zweiten Halbzeit beim 1:0.

Spaniens Fußballerinnen haben erstmals den WM-Titel gewonnen. Das Nationalteam von Trainer Jorge Vilda setzte sich in Sydney im Endspiel gegen Europameister England mit 1:0 durch. Kapitänin Olga Carmona von Real Madrid erzielte in der 29. Minute den Siegtreffer für Spanien.

England stand wie Spanien erstmals im Finale einer Weltmeisterschaft. Das deutsche Nationalteam war bei der Endrunde in Australien und Neuseeland bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Platz 3 hatte sich am Samstag Schweden durch ein 2:0 gegen Co-Gastgeber Australien gesichert.

Mehr dazu lesen Sie hier: