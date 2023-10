Nach Brand in spanischer Diskothek "Es ist die Hölle - wie es da drinnen aussieht" Stand: 02.10.2023 07:47 Uhr

Nach dem Brand in einer Diskothek im spanischen Murcia mit 13 Toten suchen Einsatzkräfte nach weiteren Opfern unter Schutt und Asche. Augenzeugen berichten von dramatischen Szenen. Die Brandursache ist weiter unklar.

Von Hans-Günter Kellner, ARD Madrid

Es muss ein Flammeninferno in der Disco in Murcia gewesen sein. Auf einem Video der Feuerwehr sieht man die Arbeit der Einsatzkräfte, die die letzten Brandnester löschen. Das Dach ist völlig eingestürzt, die Einrichtung verkohlt. Einige Meter weiter lodern noch ein paar Flammen - schwach. Auf der Straße interviewt der spanische Fernsehsender Television Espanola einen Augenzeugen, der nach fünf Angehörigen und zwei Freunden sucht.

"Es war alles voller Rauch und Flammen"

"Wir wissen nicht, ob sie da heil rausgekommen sind, wo sie sind und wie es ihnen geht. Es war alles voller Rauch und Flammen. Wir sind nur gerannt. Das macht jeder, damit ihm nichts passiert."

Ein paar Meter weiter, auf der Straße der Vergnügungsmeile, aktualisiert unterdessen Jose Baesta, Bürgermeister der südlich von Valencia gelegenen Stadt, noch einmal die Zahl der Toten.

"Es sind jetzt elf Tote, von denen wir bislang neun geborgen haben. Die Feuerwehr versucht, die zwei weiteren zu bergen. Das wären, soweit wir jetzt wissen, die letzten Körper. Die Arbeitsbedingungen sind für die Einsatzkräfte kompliziert. Fast würde ich sagen, es ist die Hölle, so wie es da drinnen aussieht."

Gefährliche Arbeit für Rettungskräfte

Wenig später wird die Zahl der Todesopfer auf 13 aktualisiert. Die Bergung dauert jedoch lange. Eine gefährliche Arbeit angesichts der herunterhängenden Stahlstreben. Der Bürgermeister schließt nicht aus, dass unter dem Schutt noch weitere Leichen gefunden werden. "Die Polizei arbeitet nun an der Identifizierung der Körper. Das muss schnell passieren. Die Angehörigen erleben schreckliche Stunden. Das wünsche ich niemandem. Sie sollen nach der Autopsie sofort Nachricht erhalten. Ich möchte noch einmal die großartige, heldenhafte Arbeit der Feuerwehrleute unterstreichen."

Dann wendet er sich mit Tränen in den Augen von den spanischen Fernsehteams ab. Die Umstände des Brandes sind nicht geklärt - nicht einmal, in welcher Diskothek das Feuer ausgebrochen ist. In der Vergnügungsmeile liegen drei große Lokale dicht nebeneinander. Ursprünglich war davon die Rede, der Brand habe sich in der Disco "Theatre" ereignet. Doch auf der Straße stellt sich Journalisten eine Frau als Managerin des Lokals vor und sagt, das Feuer sei in einer Disco daneben ausgebrochen und habe sich von dort auf zwei weitere Lokale ausgeweitet. Soweit sie wisse, habe es in ihrer Disco keine Opfer gegeben.

Brandursache weiter unklar

Tatsächlich bestätigt später ein Polizeisprecher, dass die Toten in "La Fonda", einem Nachbarlokal, gefunden worden seien. Auch er sagt, die Identifizierung der Toten werde sich noch lange hinziehen. Zur Brandursache machte der Polizeisprecher keine Angaben.