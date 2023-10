Unglück in Murcia Tote bei Brand in spanischer Diskothek Stand: 01.10.2023 11:58 Uhr

Bei einem Brand in einer Diskothek im südspanischen Murcia sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen wurden laut Rettungsdiensten verletzt. Die Ursache des Feuers ist unbekannt.

In der Diskothek "Teatre" im südspanischen Murcia ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. Es griff innerhalb kurzer Zeit auf andere Diskotheken in dem Geschäfts- und Freizeitviertel "Las Atalayas" über, wie die Zeitung "El País" berichtete.

Mindestens sieben Menschen kamen ums Leben. Außerdem erlitten mindestens vier weitere Personen Rauchvergiftungen. Die Rettungskräfte schließen nicht aus, dass es noch mehr Todesopfer gibt.

Nach Angaben des Bürgermeisters der Stadt, José Ballesta, werden noch zahlreiche Menschen vermisst. Die Feuerwehr sucht in den Nachtclubs nach möglichen weiteren Opfern.

Brandursache noch unbekannt

Die ersten Bilder vom Ort des Geschehens zeigten Dutzende junger Menschen auf den Straßen in der Nähe der Diskotheken, aus denen eine riesige schwarze Rauchsäule aufstieg. Insgesamt seien zwölf Feuerwehrfahrzeuge und 40 Personen im Einsatz gewesen, um das Feuer zu löschen, berichtete "El País" weiter. Die Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt.