Reisen trotz Corona Testpflicht für Briten auf den Balearen

Wegen der gefährlichen Delta-Variante müssen britische Reisende in Zukunft einen negativen PCR-Test vorlegen, wenn sie auf Mallorca Urlaub machen wollen. Auch Portugal verschärft die Regeln.

Von Reinhard Spiegelhauer, ARD-Studio Madrid

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez hat auf Forderungen der Hoteliers und der Inselregierung Mallorcas reagiert. Britische Reisende müssen künftig einen negativen PCR-Test vorlegen, wenn sie auf der Insel Urlaub machen wollen.

HR Logo Reinhard Spiegelhauer ARD-Studio Madrid

Die neue Regelung für die Balearen soll morgen veröffentlicht und nach 72 Stunden tatsächlich angewandt werden. Sanchez begründete das damit, dass man den Reiseveranstaltern die Möglichkeit geben wolle, sich auf die geänderten Vorschriften einzustellen.

Konkret sollen die gleichen Regelungen gelten, die jetzt schon für Reisende aus Risikogebieten in der EU gelten: Für die Einreise müssen sie entweder ein negatives PCR-Testergebnis, den Nachweis der vollständigen Impfung oder einen Genesungsnachweis vorlegen.

Auch Portugal verschärft Einreiseregeln

Die britische Regierung wiederum setzt die Balearen bereits ab Mittwochmorgen auf die grüne Liste der Länder, bei denen Heimkehrer nicht in Quarantäne müssen. Deshalb wird auf den Inseln ein Ansturm britischer Touristen erwartet. Da die Testpflicht erst in 72 Stunden gilt, könnten also zahlreiche britische Touristen vorher ungetestet auf die Balearen kommen.

Darüber hinaus sollen die Regelungen bis auf Weiteres nur für Reisen auf die Balearen gelten. Ansonsten können Briten auch danach weiterhin ohne jede Einschränkung nach Spanien Reisen reisen, obwohl der Anteil der gefährlichen Delta-Variante in Großbritannien sehr hoch ist. Deutschland hatte das Vereinigte Königreich deshalb schon vor Wochen als Virusvariantengebiet eingeordnet.

Die zuletzt massiv gestiegenen Infektionszahlen und die Ausbreitung der Delta-Variante in Portugal wird ebenfalls mit britischen Urlaubern in Verbindung gebracht - obwohl Portugal bei der Einreise einen negativen Coronatest verlangte. Seit heute müssen britische Besucher in Portugal für 14 Tage in Quarantäne.