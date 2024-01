Slowenien Fünf Menschen aus überfluteter Höhle gerettet Stand: 08.01.2024 17:36 Uhr

Zwei Tage lang hatten sie auf einem Felsvorsprung ausgeharrt - nun wurden in Slowenien fünf Menschen per Boot aus einer überfluteten Höhle gerettet. Wegen des steigenden Wasserstands konnten sie den Ausgang nicht mehr erreichen.

In Slowenien haben Einsatzkräfte fünf Menschen aus einer überfluteten Höhle befreit. Zwei Tage lang hatten die drei Touristen und zwei Höhlenführer in der berühmten Kreuzhöhle (Krizna Jama) ausgeharrt.

Erst ein Sinken des Wasserstands machte es nun möglich, die Eingeschlossenen per Boot zu retten. Allen gehe es gut, niemand brauche ärztliche Behandlung, sagte der Einsatzleiter des Katastrophenschutzes, Sandi Curk, nach Angaben slowenischer Medien.

Auf einem Felsvorsprung ausgeharrt

Die Gruppe hatte am Samstagmorgen ihre Tour per Boot durch die unterirdische Seen-Landschaft von Krizna Jama begonnen. Danach stieg der Wasserstand so stark, dass der Höhlenausgang auch mit dem Boot nicht mehr erreichbar war. Man wurde auf den Notfall aufmerksam, weil die Wanderer zum für den frühen Samstagnachmittag geplanten Zeitpunkt nicht zurückgekehrt waren.

Die Eingeschlossenen warteten in einem beheizten Zelt auf einem Felsvorsprung zehn Meter über dem Wasserspiegel auf die Rettungskräfte. Der 2,4 Kilometer vom Ausgang entfernte trockene Ort ist speziell für solche Notlagen hergerichtet. Die Wassertemperatur in der Höhle wurde mit sechs Grad Celsius angegeben, die Sichtweite unter Wasser war gering. Professionelle Taucher des Katastrophenschutzes besuchten die Eingeschlossenen vor ihrer Rettung zwei Mal und versorgten sie mit Nahrung, Medikamenten und warmer Kleidung.

Acht Kilometer langes Höhlensystem

Slowenien ist bekannt für seine mehr als 14.000 Höhlen. Die Kreuzhöhle etwa 30 Kilometer Luftlinie südlich der Hauptstadt Ljubljana ist das viertgrößte bekannte unterirdische Ökosystem der Welt. Das acht Kilometer lange Höhlensystem mit einer Reihe smaragdfarbener unterirdischer Seen ist nur mit Booten und Flößen und in Begleitung von Höhlenführern zugänglich.