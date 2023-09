Morca-Höhle US-Forscher Dickey in der Türkei gerettet Stand: 12.09.2023 01:18 Uhr

Nach neun Tagen ist ein erkrankter US-Forscher aus der Morca-Höhle gerettet worden. Mark Dickey hatte eine Blutung im Magen-Darm-Trakt erlitten. Für die Aktion waren Experten aus mehreren europäischen Ländern angereist.

Helfer haben den US-Forscher Mark Dickey gerettet, der mehr als eine Woche in einer türkischen Höhle festgesessen hatte. Dies gab der Höhlenforscherverband des Landes bekannt. An dem Einsatz waren etwa 190 Expertinnen und Experten beteiligt, die aus mehreren europäischen Staaten ins Taurusgebirge gekommen waren.

Der 40-jährige erfahrene Forscher befand sich auf einer Team-Expedition zur Kartierung der Höhle, als er am 2. September in der Tiefe plötzlich eine Blutung im Magen-Darm-Trakt erlitt. Er konnte aus eigener Kraft nicht mehr aus der Morca-Höhle herausklettern. Die Nachricht der Erkrankung konnte erst am Folgetag weitergegeben werden.

Bluttransfusionen in rund 1.000 Meter Tiefe

Zunächst wurde der Amerikaner in der Höhle von einem ungarischen Arzt behandelt, der am 3. September zu ihm hinabstieg. Danach wurde er in Basislager in 1.040 Metern Tiefe gebracht, wo er Bluttransfusionen erhielt. Für die Rettungsaktion mussten Sektionen der Höhle erweitert und Seilzüge installiert werden, um die Trage mit Dickey sicher voranbringen zu können.