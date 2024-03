In den Schweizer Alpen Fünf vermisste Ski-Tourengänger tot aufgefunden Stand: 11.03.2024 08:38 Uhr

In den Schweizer Alpen haben Rettungskräfte die Leichen von fünf Ski-Tourengängern gefunden. Nach einem weiteren Sportler wird noch gesucht. Die Gruppe war am Wochenende im Gebiet des Tête Blanche unterwegs gewesen.

Seit Samstag galt die Gruppe als vermisst, nun wurden fünf von sechs Ski-Tourengehern in den Schweizer Alpen tot aufgefunden. Das bestätigte die Polizei. Schlechte Wetterbedingungen hätten die Suche erschwert, aber schließlich habe ein Team aus Rettungskräften die fünf Leichen entdeckt, erklärte die Kantonspolizei Wallis. Der sechste Vermisste werde weiterhin gesucht.

Die Gruppe von Skifahrern im Alter von 21 bis 58 Jahren war am Samstagmorgen in Zermatt losgefahren, um im Laufe des Tages den Ort Arolla zu erreichen. Seitdem wurden sie in dem Gebiet rund um den etwa 3.700 Meter hohen Berg Tête Blanche vermisst, der auf halbem Weg der Strecke Zermatt-Arolla liegt. Fünf der sechs Ski-Tourengänger waren Mitglieder derselben Familie. Zur Identität der tot aufgefundenen Menschen hat die Polizei noch keine Angaben gemacht.

Stürmisches Wetter erschwerte Suche

Nach Polizeiangaben waren alle Rettungsteams auf beiden Seiten der Route alarmiert. Zudem wurden technische Mittel zur Lokalisierung der Ski-Tourengänger eingesetzt. Ein Sturm verhinderte zunächst den Einsatz von Hubschraubern im Suchgebiet, nach Angaben der Polizei konnte am Sonntagabend ein Rettungsteam abgesetzt werden, das gegen 21.20 Uhr die fünf Leichen entdeckte. Die Gruppe war von einem weiteren Familienmitglied als vermisst gemeldet worden, das in Arolla auf die Ski-Tourengänger gewartet hatte.