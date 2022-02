Entscheidung der Bundesregierung Genehmigung von Nord Stream 2 gestoppt Stand: 22.02.2022 12:24 Uhr

Vor dem Hintergrund des eskalierenden Russland-Ukraine-Konflikts stoppt die Bundesregierung das Genehmigungsverfahren für die Erdgaspipeline Nord Stream 2 bis auf Weiteres. Das teilte Bundeskanzler Olaf Scholz mit.

Die umstrittene Erdgaspipeline Nord Stream 2 wird vorerst nicht in Betrieb gehen. Angesichts der jüngsten Schritte von Russlands Präsident Wladimir Putin in Bezug auf die Ukraine hat die Bundesregierung beschlossen, das Projekt vorerst auf Eis zu legen. Das teilte Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Pressekonferenz mit.

Angesichts der jüngsten Entwicklungen habe die Lage neu bewertet werden müssen, begründete Scholz die Entscheidung. Er habe das Bundeswirtschaftsministerium gebeten, die nötigen verwaltungsrechtlichen Schritte zu unternehmen, damit vorerst keine Zertifizierung der Gas-Pipeline erfolgen kann. "Und ohne diese Zertifizierung kann Nord Stream 2 ja nicht in Betrieb gehen."

Scholz sagte, Putin habe keinen Rückhalt für sein Vorgehen. Die Entscheidung, die selbst ernannten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk anzuerkennen, verstoße gegen das Völkerrecht und gegen das Abkommen von Minsk. Putin breche mit der Charta der Vereinten Nationen und "mit allen völkerrechtlichen Vereinbarungen, die das Land in den vergangenen 50 Jahren eingegangen ist". Die Unversehrtheit und Souveränität jedes Landes sowie die Unverrückbarkeit von Grenzen müsse geachtet werden, betonte Scholz. Russland habe für sein Handeln "keinen Rückhalt der Weltgemeinschaft". Scholz kündigte für den Tagesverlauf international abgestimmte Sanktionen an.

Selenskyj fordert Pipeline-Stopp

Zuvor hatte bereits der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj den "sofortigen" Stopp der Ostseepeline Nord Stream 2 gefordert. Angesichts des "neuen aggressiven Handelns gegen die Ukraine" müssten sofort Sanktionen verhängt werden, sagte Selenskyj in Kiew mit Blick auf die jüngste Eskalation im Konflikt mit Russland. "Diese Sanktionen müssen den vollständigen Stopp von Nord Stream 2 umfassen."

Die fast fertiggestellte Pipeline, die russisches Gas nach Deutschland transportieren soll, ist hoch umstritten; die Bundesregierung sieht bei Sanktionen gegen Russland alle Optionen auf dem Tisch, hatte sich aber hinsichtlich Nord Stream 2 bisher noch nicht explizit festgelegt. US-Präsident Joe Biden hatte für den Fall eines russischen Einmarsches in der Ukraine erklärt, ein solches Vorgehen bedeute das Aus für die Pipeline.