Konflikt mit Russland Landesweiter Ausnahmezustand in der Ukraine Stand: 23.02.2022 21:56 Uhr

Das ukrainische Parlament hat den landesweiten Ausnahmezustand offiziell bestätigt. Die Abgeordneten stimmten für die vom ukrainischen Sicherheitsrat auf den Weg gebrachte Maßnahme.

In der Ukraine gilt ab Mitternacht Ortszeit für mindestens 30 Tage der Ausnahmezustand. Mit großer Mehrheit stimmten die Abgeordneten des Parlaments in Kiew am Abend für die zuvor vom ukrainischen Sicherheitsrat gebilligte Notmaßnahme.

Angesichts des russischen Vorgehens in der Ostukraine hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj die Verhängung des Ausnahmezustands und die Mobilisierung von Reservisten vorgeschlagen. 335 Abgeordnete stimmten dafür - 109 mehr, als für eine Einleitung der Maßnahme erforderlich gewesen wären.

Der Ausnahmezustand ermöglicht den ukrainischen Behörden unter anderem Ausgangssperren sowie verstärkte Ausweis- und Fahrzeugkontrollen. Es können dadurch leichter Proteste untersagt und politische Parteien und Bewegungen verboten werden. Möglich werden auch Ausgangssperren und Zwangsräumungen von Ortschaften. Außerdem sollten keine Informationen mehr verbreitet werden dürfen, die "die Lage im Land destabilisieren könnten", hieß es in dem Erlass von Präsident Selenskyj. Die Regionen können die konkreten Maßnahmen selbst festlegen. In den Separatistengebieten gilt eine gesonderte Form bereits seit 2014.

Russische Invasion befürchtet

Das Parlament stimmte zudem in erster Lesung einer Gesetzesänderung zu, die den Waffeneinsatz für Zivilisten zur Selbstverteidigung erleichtern soll. Die abschließende zweite Lesung könnte schon bald folgen.

Das ukrainische Außenministerium rief die rund drei Millionen in Russland lebenden Ukrainer auf, das Land wegen einer "möglichen russischen Aggression" sofort zu verlassen. Das Militär ordnete zudem die Mobilmachung von rund 250.000 Reservisten im Alter von 18 bis 60 Jahren an.

In der Ukraine wächst angesichts eines massiven russischen Truppenaufmarschs an ihren Grenzen die Angst vor einer Invasion. Russlands Staatschef Wladimir Putin hatte am Montag die Unabhängigkeit der beiden Separatistengebiete in der Ostukraine anerkannt und die Entsendung russischer Soldaten in die Region angekündigt. Als Reaktion darauf erließen die USA und die EU umfassende Finanzsanktionen gegen Russland und die Separatisten.