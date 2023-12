Neujahrsansprache Putin beschwört Russlands Einheit Stand: 31.12.2023 16:52 Uhr

Zum Jahreswechsel hat Russlands Präsident Putin eine "geeinte Gesellschaft" seines Landes beschworen. In einer kurzen Neujahrsansprache dankte er den Soldaten im Einsatz an der Front. 2024 erklärte er zum "Jahr der Familie".

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Einheit und das Durchhaltevermögen der Menschen in Russland beschworen. "Wir haben mehr als einmal gezeigt, dass wir die schwierigsten Aufgaben lösen können und niemals zurückstecken, denn es gibt keine Kraft, die uns entzweien könnte", sagte Putin in seiner Rede zum Jahreswechsel.

Nur am Rande ging er auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine ein, ohne das Nachbarland und die "spezielle Militäroperation" namentlich zu nennen. "An alle, die sich an einem Kampfplatz befinden, an vorderster Front im Kampf für Wahrheit und Gerechtigkeit: Ihr seid unsere Helden, unsere Herzen sind bei euch. Wir sind stolz auf Sie, wir bewundern Ihren Mut", sagte Putin vor den Mauern des Kreml.

Kurze Rede

Er machte keine Angaben zur Anzahl der in der Ukraine getöteten und verwundeten Soldaten. Putin ging auch nicht auf das Übergreifen des Konflikts auf russisches Territorium ein, wie am Samstag auf die Stadt Belgorod nahe der Grenze zur Ukraine, wo mehr als 20 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt wurden.

Ebenso wenig thematisierte Putin die Meuterei des Chefs des Söldnerunternehmens "Wagner", Jewgeni Prigoschin, der im August bei einem Flugzeugabsturz getötet worden war. Das Ereignis hatte weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt.

Im vergangenen Jahr hatte Putin seine Rede mit Soldaten im Hintergrund vorgetragen und von Aufopferung und einem Kampf ums Überleben gesprochen. Seine diesjährige Rede fiel mit weniger als vier Minuten Länge kürzer als 2022 aus.

"Jahr der Familie"

Das neue Jahr erklärte Putin zum "Jahr der Familie". Russland, das eine "historische Phase" durchlebe, werde nächstes Jahr "noch stärker" sein, versicherte er. 2023 "haben wir unsere nationalen Interessen hart verteidigt, unsere Freiheit und unsere Sicherheit, unsere Werte", sagte er.

Im März stellt sich Putin der Wahl zum Präsidenten. Angesichts der Schwäche und der Unterdrückung der nennenswerten Oppositionskräfte gilt dem 71-Jährigen der Sieg als sicher und damit eine weitere Verlängerung seiner 24 Jahre dauernden Zeit an der Macht Russlands.

Die aufgezeichnete Rede wird jeweils um Mitternacht in jeder der elf Zeitzonen Russlands ausgestrahlt, als erstes auf der Halbinsel Kamtschatka und der Region Tschukotka im Fernen Osten Russlands.