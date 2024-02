US-Journalist in Russland Gershkovich bleibt in Untersuchungshaft Stand: 20.02.2024 15:48 Uhr

Seit fast einem Jahr wird der US-Journalist Gershkovich in Russland festgehalten. Der Versuch, eine Verlängerung der Untersuchungshaft zu verhindern, ist vor Gericht gescheitert.

Der wegen Spionagevorwürfen inhaftierte US-amerikanische Journalist Evan Gershkovich muss in Russland weiter in Untersuchungshaft bleiben. Sein Widerspruch gegen die Verlängerung sei abgelehnt worden, hieß es vom Pressedienst der Moskauer Gerichte. Gershkovich bleibe bis zum 30. März in Haft.

Festnahme auf Recherchereise

Der Reporter des "Wall Street Journal" war Ende März 2023 während einer Recherchereise im Ural vom russischen Geheimdienst FSB festgenommen worden. Gershkovich wird Spionage vorgeworfen. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft. Der Journalist, seine Familie, sein Arbeitgeber und die amerikanischen Behörden weisen die Anschuldigungen zurück.

Die russische Justiz hat keine Belege für ihre Anschuldigungen veröffentlicht. Das Verfahren gegen Gershkovich wurde als geheim eingestuft.