Frankreich Brand im Spitzturm der Kathedrale von Rouen gelöscht Stand: 11.07.2024 15:34 Uhr

Schreckmoment in Nordfrankreich: Der Spitzturm der gotischen Kathedrale von Rouen ist bei Bauarbeiten in Brand geraten. Einsatzkräfte konnten die Flammen jedoch schnell unter Kontrolle bringen.

Der große Turm der Kathedrale der französischen Großstadt Rouen ist am Mittag in Brand geraten. Das Feuer brach in der Turmspitze des Wahrzeichens der Hauptstadt der Normandie aus. Eineinhalb Stunden später konnten die Feuerwehrkräfte allerdings Entwarnung geben. Den Feuerwehrkräften gelang es, den Brand zu löschen und die Gefahr eines erneuten Aufloderns der in 120 Metern Höhe ausgebrochenen Flammen zu bannen.

Arbeiter entdeckten den Brand bei Bauarbeiten

Das Feuer war in einem Teil des Spitzturms ausgebrochen, in dem gerade Arbeiten stattgefunden hätten, teilten die Behörden mit. Arbeiter hatten die Flammen während Bauarbeiten entdeckt und Alarm geschlagen.

Nach Feuerwehrangaben sagten die Arbeiter aus, dass auf einer Arbeitsplattform am Turm Plastik in Brand geraten sei. Da der Turm im entsprechenden Bereich aus Metall besteht, war die Hauptsorge, dass die Flammen auf die Holzplanken des Arbeitsgerüsts übergreifen könnten.

Die Ursache des Feuers war zunächst unklar

Auf Bildern des Fernsehsenders BFM war eine Rauchsäule zu sehen, die aus der Turmspitze aufstieg. Die Turmspitze der Kathedrale von Rouen war seit mehreren Wochen von einem Gerüst und einer weißen Abdeckung umgeben.

Wie der Bürgermeister von Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, sagte, war die Ursache des Brandes zunächst unklar. Berichte über Verletzte gab es nicht. Die Behörden teilten mit, dass die Kathedrale evakuiert worden sei.

Die gotische Kirche in Rouen in der Normandie ist eine der bekanntesten Kathedralen Frankreichs. Sie wurde auch dadurch berühmt, dass der impressionistische Maler Claude Monet im 19. Jahrhundert mehrere Bilder von ihr anfertigte.

Parallelen zum Brand von Notre-Dame

Der Brand weckte in Frankreich Erinnerungen an das verheerende Feuer in der Kathedrale Notre-Dame in Paris im Jahr 2019, das ebenfalls bei Renovierungsarbeiten ausbrach. Notre-Dame soll nach mehrjährigem Wiederaufbau - einer nationalen Kraftanstrengung - Anfang Dezember wieder eröffnet werden.

Mit Informationen von Stefanie Markert, ARD Paris