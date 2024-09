Messerangriff in Rotterdam Ermittler vermuten terroristisches Motiv Stand: 20.09.2024 20:06 Uhr

Die tödliche Messerattacke in den Niederlanden hat vermutlich einen islamistischen Hintergrund. Der 22-jährige Verdächtige werde des Mordes mit einem terroristischen Motiv verdächtigt, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Nach einem tödlichen Messerangriff in der niederländischen Hafenstadt Rotterdam geht die Staatsanwaltschaft von einem terroristischen Hintergrund der Tat aus. Der 22-jährige Verdächtige, der am Donnerstagabend festgenommen wurde, stehe unter dem Verdacht des Mordes und des versuchten Mordes in terroristischer Absicht, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Die Ermittlungen hätten Hinweise darauf geliefert, dass der Verdächtige möglicherweise ideologisch motiviert sei, erklärte die Staatsanwaltschaft. So habe er während der Tat mehrfach "Allahu akbar" gerufen. Der Ausdruck wird auch von islamischen Extremisten benutzt.

Bereits wegen Gewaltdelikten verurteilt

Der Verdächtige sei in der Vergangenheit wegen Gewaltdelikten verurteilt worden, hieß es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Vor einem Gericht in Den Haag werde am Montag Anklage gegen ihn erhoben. Die Ermittlungen dauerten jedoch an, und auch andere Motive seien ausdrücklich nicht ausgeschlossen.

Der Tatverdächtige aus der niederländischen Stadt Amersfoort wurde festgenommen, nachdem er am Donnerstagabend von Passanten und Polizei überwältigt worden war. Das tödlich verletzte Opfer war ein 32-Jähriger aus Rotterdam. Ein 33 Jahre alter Mann aus der Schweiz wurde verletzt, konnte aber laut der Polizei das Krankenhaus inzwischen verlassen. Zum Ausmaß seiner Verletzungen wurde nichts mitgeteilt.

Angriff in der Tiefgarage

Der Angriff ereignete sich nahe der Erasmus-Brücke. Nach Angaben der Polizei griff der Verdächtige zunächst eine Person in einer Tiefgarage und dann ein zweites Opfer in der Nähe einer belebten Terrasse an einem Ende der Brücke an. Zeugen zufolge überwältigte und entwaffnete ein Fitnesstrainer den Mann. Er sagte aus, dass der Angreifer zwei lange Messer bei sich gehabt habe.