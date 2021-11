Rückenprobleme Queen sagt öffentlichen Auftritt ab Stand: 14.11.2021 12:07 Uhr

Erneut kann die britische Königin aus gesundheitlichen Gründen einen Termin nicht wahrnehmen. Wegen Rückenproblemen kann Elizabeth II. nicht am traditionellen Weltkriegsgedenken in London teilnehmen.

Der Tag liegt der Queen sehr am Herzen und in den vergangenen Jahren verfolgte sie die Veranstaltung im Zentrum Londons von einem Balkon aus. Doch nun musste Elizabeth II. ihre Teilnahme am traditionellen Weltkriegsgedenken, dem Remembrance Day, in London ganz absagen.

Rückenprobleme plagten die Königin, teilte der Palast mit. Der Termin wäre der erste offizielle Auftritt der 95-Jährigen seit einem Krankenhausaufenthalt im Oktober gewesen.

"Die Queen hat, nachdem sie sich den Rücken verstauchte, mit großem Bedauern entschieden, dass sie nicht an der heutigen Zeremonie zum Remembrance Sunday am Cenotaph teilnehmen kann", hieß es in einer Mitteilung des Palasts. Die Königin sei "enttäuscht", hieß es weiter.

Sorgen um Gesundheit der Queen

Die Verstauchung soll erst vor kurzem aufgetreten sein, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ungenannte Quellen. Demnach habe es Bedenken gegeben, ob die Anfahrt im Auto und das Stehen während der Gedenkzeremonie die Genesung beeinträchtigen könnten. Die Königin bleibe daher in Windsor.

Die Briten machen sich große Sorgen um die Gesundheit ihrer Monarchin, denn eigentlich ist sie für ihre robuste Gesundheit bekannt. Selbst nach dem Tod ihres Ehemanns Prinz Philip im April war sie nicht kürzer getreten.

Im Oktober hatte sich Elizabeth zu Untersuchungen in ein Krankenhaus begeben und dort eine Nacht verbracht. Am 29. Oktober erklärte der Palast, ihr sei eine zweiwöchige Ruhepause verordnet worden. Tätigkeiten am Schreibtisch übte sie während dieser Zeit weiter aus. Ihren geplanten Auftritt bei der internationalen Klimakonferenz im schottischen Glasgow sagte die Queen ab, sandte aber eine Videobotschaft.

Zeremonie ist wichtiger Termin

Die Zeremonie zum Gedenken an die Gefallenen im November ist jedoch einer wichtigsten Termine der Royals im Kalender. Daher war fest damit gerechnet worden, dass die Queen alles daran setzen wird, an dem Event im Londoner Regierungsviertel teilzunehmen.

Beim Remembrance Sunday, der immer am zweiten Sonntag im November begangen wird, zollt Großbritannien seinen gefallenen Soldaten Respekt. Die Royals legen Kränze am zentralen Gedenkort, dem Cenotaph, nieder. Diese Aufgabe übernimmt schon seit mehreren Jahren der inzwischen 73-jährige Thronfolger Prinz Charles für die Queen. Er und seine Frau Camilla tätigten zuletzt immer mehr offizielle Pflichten.